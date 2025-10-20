Live TV

Exclusiv Tudorel Toader explică unde a greșit Guvernul la legea pensiilor magistraților, ducând la respingerea ei la CCR

tudorel toader inquam octav ganea 20190219170334_OGN_4866-01
Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Ce poate face Guvernul Bolojan după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților? Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat pentru Digi24 că Guvernul poate să reia proiectul de lege și să ceară avizul de CSM.

 

Fostul ministru al Justiției și fost judecător CCR, Tudorel Toader, a explicat la Digi24 că „Curtea n-a ajuns la examinarea pe fond pentru că a constatat lipsa avizului de la CSM.”

„Curtea Constituțională, prima dată când se verifică constituționalitatea unei legi, se verifică problemele de procedură extrinseci și dacă se trece de aceste aspecte, se examinează legea pe fond, pe probleme intrinseci. Curtea n-a ajuns la examinarea pe fond pentru că a constatat lipsa avizului de la CSM, aviz care este obligatoriu, dar obligatoriu în ce sens, obligatoriu pentru Guvern să-l ceară și să aștepte cele 30 de zile să-l primească. Dacă nu-l primește, proiectul de lege merge mai departe că prin efectul juridic, avizul este consultativ. Dacă avizul venea negativ, proiectul de lege putea să meargă mai departe. Deci obligativitate avizului consultativ constă în a-l cere, a lăsa să treacă intervalul de timp pe care îl are la dispoziție emitentul avizului, după care legea merge mai departe. Ceea ce se pare că Guvernul n-a făcut, n-a așteptat cele 30 de zile și v-am auzit pe dumneavoastră întrebând oare de ce n-a așteptat? Că a fost o neglijență, că a fost altceva. Eu personal cred că Guvernul n-a așteptat pornind de la comunicatul CSM-ului care a fost împotriva proiectului de lege și că prim-ministrul, Guvernul a zis ce să mai așteptăm, că oricum nu ne de avizul pozitiv. Aici cred că a fost greșeala,” a precizat Tudorel Toader.

Greșeala Guvernului se poate îndrepta, spune fostul judecător CCR, prin reluarea procedurii.

„Se poate îndrepta, Guvernul poate să reia procedura și să ceară acel aviz, să-și angajeze Parlamentul din nou răspunderea. Și dacă coaliția, partidele care formează coaliția aceasta, va considera, proiectul poate să treacă să repede și să fie adoptat, după care se reia iar critica, iar examinarea și vom vedea,” a afirmat Toader.

„Spuneam prima dată se verifică procedura. Dacă se trece de procedură, se examinează fondul. Știți, ca la un proces din ăsta de drept comun, prima dată întreabă judecătorul: excepții. Păi, dacă sunt excepții, nu te mai duci pe fond. Dacă excepții nu sunt sau dacă excepțiile sunt neîntemeiate, te duci pe fondul problemei,” a adăugat Toader.

Însă proiectul de lege ar putea fi și a doua oară respins și pe fond, spune Tudorel Toader.

„Sigur că poate fi respinsă și pe fond, dar la momentul respectiv, judecătorii constituționali, examinând, vor vedea dacă acea creștere a vârstei de pensionare afectează independența, stabilitatea, previzibilitate, predictibilitate etc. Da, atunci probabil că Înalta Curte va critica din nou, va relua criticile vizând fondul și judecătorii constituționali vor decide. Da, până una alta, statutul judecătorilor, statutul magistraților care astăzi există rămâne în vigoare și se aplică,” a explicat Tudorel Toader.

