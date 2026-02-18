Ce prevede proiectul de lege privind pensiile magistraților, declarat constituțional de CCR. Principalele schimbări

Legea de reformă a pensiilor magistraților a trecut astăzi de Curtea Constituțională, după cinci amânări, și urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan. Proiectul, care reprezintă un jalon important din PNRR, va duce la creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați și, de asemenea, schimbă și procentajul maxim din venit pe care aceștia îl pot primi ca pensie.

Principalele prevederi ale proiectului de lege

Legea prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor:

stabilirea vârstei de pensionare, pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii;

instituirea vârstei de 49 ani ca vârstă minimă de pensionare până la data de 31 decembrie 2026;

instituirea condiţiei de vechime în muncă de cel puţin 35 de ani;

creşterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generaţie de magistraţi;

introducerea unui număr rezonabil de etape de eşalonare până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, iar ulterior ultimei etape se va ajunge la vârsta de 65 de ani;

introducerea etapizată a condiţiei de 35 de ani vechime totală în muncă, nu doar în magistratură, condiţie care va fi introdusă treptat.

Proiectul mai stabileşte un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, înainte de data pensionării.

