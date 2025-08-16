Live TV

Ce șanse are proiectul privind pensiile magistraților să treacă de Curtea Constituțională. Explicațiile lui Tudorel Toader

Data publicării:
Tudorel Toader.
Tudorel Toader. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Fostul judecător CCR Tudorel Toader a spus la Digi24 că proiectul privind pensiile magistraților are șanse să treacă de Curtea Constituțională. Intenția Guvernului este ca până la 1 octombrie modificările să fie adoptate. Judecătorii Curții Constituționale sunt exceptați, pe motiv că în cazul lor este nevoie de o lege separată. Conform proiectului, magistrații se vor pensiona la 65 de ani, dar vârsta de pensionare va crește eșalonat, anual.

Practic, se adaugă o perioadă suplimentară de un an și jumătate în fiecare an, până în 2036. Crește vechimea ecesară pentru a ieși la pensie de la 25 de ani, în prezent, la 35 de ani. Prin noua formulă de calcul, pensia nu va putea fi mai mare de 70% din ultimul venit.

De asemenea, magistrații care nu au împlinit 65 de ani și vor să se pensioneze anticipat vor fi penalizați anual cu 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

„Judecătorii Curții Constituționale au o lege specială, legea 47 din 1992, cu unele modificări, e adevărat, care reglementează statutul acestora, activitatea, chiar și regimul de pensionare. Prin urmare, faptul că sunt exceptați din proiectul de lege privind magistrații apare ca fiind firesc. Pentru că judecătorii constituționali nu sunt magistrați, în sensul clastic al cuvântului. Pentru că magistrații au drept de carieră, sunt selectați și pregătiți prin Institutul Național al Magistraturii. Judecătorii constituționali au altă procedură de numire. Plus de asta, mandatul un judecător constituțional este fix de 9 ani, nu poate fi prelungit, nu poate fi reînnoit, nu poate fi revocat. Prin urmare, fac parte din două categorii distincte, încât separația la care proiectul de lege sau face referire este normală”, a spus Toader.

„Noi discutăm despre două lucruri: despre vârsta de pensionare, care se prefigurează ca fiind etapizată și despre cuantumul pensiei. Dar proiectul de lege conține și alte prevederi”, a amintit el.

Toader a vorbit despre eliminarea actualizării pensiei în raport cu salariul magistraților în funcție, așa cum era într-o variantă anterioară a proiectului.

În actuala variantă, se prevede că actualizarea se face, însă astfel încât să nu depășească 100% din din salariu.

„Eu cred că va trece” de CCR, a spus fostul judecător constituțional.

Proiectul prevede și penalizări de 2% pentru fiecare an în care se iese anticipat la pensie.

„Legea a prevăzut și până acum faptul că dacă se depășeau cei 25 de ani, se adăuga 1% la cuantumul pensiei și apare un echilibru: dacă depășești stagiul minim, primești un bonus. Dacă nu-l atingi, realizezi mai puțin, datorezi o penalizare, o reducere a pensiei”, a spus Toader.

El a vorbit și despre creșterea etapizată a vechimii în muncă de la 25 la 35 de ani.

„Aici este vorba de previzibilitatea statutului magistraților, pentru că atunci când cineva intră în sistem, are o proiecție asupra carierei, asupra parcursului profesional, știe că va ieși la pensie după un număr de ani vechime, va ieși la pensie la o anumită vârstă și - ne învârtim tot acolo, un anumit cuantum al pensiei. Legiuitorul prevede această etapizare, ca magistratul să aibă previzibilitatea parcursului în carieră. Și aceasta, da, cred că este o măsură necesară și normală”, a spus Toader.

