Ce șanse are Radu Mazăre să scape de justiția din România

Radu Mazăre este la un pas să intre pe lista celor mai căutaţi fugari. Instanța supremă decide peste câteva zile dacă emite mandat de arestare în lipsă pe numele lui. Fostul primar de la Constanţa, judecat pentru luare de mită, i-a anunţat pe poliţiştii care îl aveau în supraveghere că a plecat din ţară şi că vrea azil politic în Madagascar, unde şi-a construit o afacere de succes. Numai că cere imposibilul.

Legislaţia Republicii Madagascar nu reglementează în niciun fel noţiunea de azil şi nici măcar statutul de refugiat. O arată cel mai recent raport privind respectarea drepturilor omului întocmit de Departamentul American de Stat. Aşa că este clar că cererea de azil politic pe care fostul primar spune că o va iniţia nu are nicio şansă de aprobare.

În schimb, pentru că are statut de investitor, Radu Mazăre are şanse mari să obţină dreptul de a locui permanent pe teritoriul statutului din Oceanul Indian, condiţiile fiind uşor de îndeplinit, în timp ce costurile nu depăşesc trei mii de dolari.

„Legea nu prevede dispoziţii referitoare la acordarea de azil sau statut de refugiat, însă Guvernul acordă protecţie refugiaţilor. Autorităţile au cooperat cu ONU, dar şi cu alte organizaţii umanitare pentru a ajuta numărul destul de mic de refugiaţi care sunt în republică”. (Raport Departamentul de Stat al SUA)

Condiţii pentru a obţine cartea de rezidenţă

- obţinerea vizei tranformabile (investitor)

- documente de identitate

- cazier

- scrisoare de intenţie

- taxe: 3.000 dolari

(sursa: www.madagascar.ro)

În ceea ce priveşte extrădarea în România, dacă judecătorii vor accepta să îl dea în urmărire internaţională, procedurile ar putea fi de durată: ţara noastră nu are un acord de cooperare încheiat cu Madagascar, aşa că o astfel de cerere ar putea fi acceptată doar în baza unei înţelegeri punctuale. Numai în această ipoteză, Radu Mazăre ar putea face traseul invers celui urmat la plecare, când a plecat cu avionul de pe aeroportul de lângă Bucureşti până la Paris. De acolo, a avut la dispoziţie curse directe până în Capitala Republicii Madagascar.

În urmă cu cinci ani, Radu Mazăre, pe atunci primar în Constanţa, a concesionat, pentru 99 de ani, un teren pe care a ridicat un resort luxos pentru pasionaţii de kite surfing. Susţine că a plătit mai puţin de 200 de mii de euro, iar procurorii îl acuză că a investit acolo bani primiţi mită.

„În puţine locuri am văzut o frumuseţe atât de mare ca aici şi oameni atât de buni ca aici. Lucrăm împreună, ca să fie în beneficiul nostru şi al vostru, care stăpâniţi pământul”, le spunea Radu Mazăre localnicilor, potrivit unei înregistrări de pe YouTube.

A primit şi binecuvântarea celui mai vârstnic membru al tribului de la care a luat terenul și care s-a rugat la D-zeu ca Radu Mazăre să ajungă bogat și să trăiască mult în locul respectiv.(vezi video)

Radu Mazăre nici nu ştia atunci că rugăciunea se va adeveri.

În 2014, procurorii au început să verifice contractele pe care le-a semnat în calitate de primar. În acelaşi an a ajuns în arest.

Acum, este cercetat sau judecat în şapte dosare. Are şi o condamnare, la închisoare cu suspendare, care nu este definitivă. Aşa că în ziua de Crăciun şi-a luat bilet de avion. Doar dus.

„Aflat sub măsura controlului judiciar, nu s-a prezentat la programul obişnuit. Nu avea interdicţia de a părăsi teritoriul României. Se află pe teritoriul statului Madagascar”, a anunțat Marius Niculescu, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.

Fostul primar a trimis o scrisoare în ţară, prin care lasă de înţeles că nu se va întoarce prea curând.