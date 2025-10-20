Ce se întâmplă cu protestul magistraților, după ce Curtea Constituțională a picat reforma pensiilor (Surse)

Magistrații sunt așteptați să decidă în următoarele zile dacă vor continua sau nu protestul generat de proiectul privind reforma pensiilor, respins luni, 20 octombrie, de Curtea Constituțională a României (CCR), au declarat surse din sistemul judiciar pentru Digi24.ro.

Concret, surse de la vârful sistemului de justiție au precizat pentru Digi24.ro că în următoarele zile vor avea loc adunări generale la nivelul instanțelor pentru a decide soarta protestului.

Este de așteptat ca în cadrul acestor adunări generale de la nivelul instanțelor să se decidă încheierea protestului început la finalul lunii august.

Rămâne, însă, de văzut ce va face Guvernul după decizia CCR de luni. Până în acest moment nu a fost furnizat un punct de vedere în acest sens.

Protestul magistraților a început la finalul lunii august și a vizat, în principal, suspendarea activității (mai puțin în cauzele cu caracter urgent) în aproape toate instanțele și parchetele din țară. Detalii, aici.

Reamintim că CCR a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), ceea ce înseamnă că reforma pensiilor magistraților nu poate fi pusă în practică. Detalii, aici.

„Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a fost îndemnul lansat de Nicușor Dan.