Live TV

Ce se întâmplă cu protestul magistraților, după ce Curtea Constituțională a picat reforma pensiilor (Surse)

Matthew Garvey Data publicării:
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Foto: Getty Images

Magistrații sunt așteptați să decidă în următoarele zile dacă vor continua sau nu protestul generat de proiectul privind reforma pensiilor, respins luni, 20 octombrie, de Curtea Constituțională a României (CCR), au declarat surse din sistemul judiciar pentru Digi24.ro.

Concret, surse de la vârful sistemului de justiție au precizat pentru Digi24.ro că în următoarele zile vor avea loc adunări generale la nivelul instanțelor pentru a decide soarta protestului.

Este de așteptat ca în cadrul acestor adunări generale de la nivelul instanțelor să se decidă încheierea protestului început la finalul lunii august. 

Rămâne, însă, de văzut ce va face Guvernul după decizia CCR de luni. Până în acest moment nu a fost furnizat un punct de vedere în acest sens. 

Protestul magistraților a început la finalul lunii august și a vizat, în principal, suspendarea activității (mai puțin în cauzele cu caracter urgent) în aproape toate instanțele și parchetele din țară. Detalii, aici

Reamintim că CCR a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), ceea ce înseamnă că reforma pensiilor magistraților nu poate fi pusă în practică. Detalii, aici

„Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a fost îndemnul lansat de Nicușor Dan.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5...
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care...
Alexandru Nazare.
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a...
Explozie în Rahova.
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după...
Ultimele știri
Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE
Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor și încă o lovitură la încrederea și așa scăzută a oamenilor în justiție
Grindeanu, după ce CCR a picat legea pensiilor magistraților: „E clar că s-a mers pe repede-nainte. Bolojan să nu-și dea demisia”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Ce spune Dominic Fritz despre o demisie a lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru, despre reforma pensiilor magistraților după decizia CCR: „Guvernul nu abandonează aici subiectul”
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor. Ar închide acest subiect
Ludovic Orban participa la sedinta de constituire a filialei Partidului Forta Dreptei Mehedinti, in Drobeta Turnu Severin, 2 iulie 2022.
Ludovic Orban, consilierul președintelui, după decizia CCR: „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul”
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...