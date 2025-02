Generalul Cătălin Zisu a făcut declarații, sâmbătă, în fața Poliției Capitalei, unde s-a prezentat alături de avocata sa, acesta fiind sub control judiciar. Acesta a spus despre obiectele de lux care găsite la o altă persoană că sunt luate la mâna a doua și că marea majoritate sunt fake.

Şeful Comandamentului Logistic Întrunit Cătălin Zisu, colonelul în rezervă Lucian Amorăriţei şi omul de afaceri Ionel Olteanu au fost plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, în dosarul privind plata unor lucrări neefectuate pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar.

Cătălin Zisu s-a prezentat sâmbătă la Poliția Capitalei și a dat câteva declarații jurnaliștilor.

„Consider că n-am greșit, dar acum suntem în cadrul unei cercetări și vedem despre ce e vorba”, a spus acesta.

Generalul a spus că „bani nu avem” pentru cauțiune, dar că probabil va depune o garanție. Referitor la faptul că procurorii spun că acel contract ar fi fost supraevaluat cu 25%, acesta a pasat responsabilitatea.

„Domnle, încă o dată repet, sunt în vârful unui sistem, sub mine sunt oameni și specialiști care au ajuns la aceste concluzii. Am avut o firmă de consultanță, am avut o firmă de proiectare drumari și alți specialiști, care ei au ajuns la această concluzie. Până la mine au semnat 7-8 inși vis-a-vis de această chestiune. Am avut un comitet de suport decizional condus de generalul cristea, locțiitorul meu care el împreună cu alți 7-8 inși s-au ocupat de această problemă”, a spus Zisu.

Procurorii DNA ar fi găsit la percheziții peste 2.000 de tablouri şi mai multe ceasuri Rolex pe care generalul Cătălin Ştefăniţa Zisu le-ar fi păstrat în locuinţa unei apropiate. Printre ceasuri, ar fi un Rolex Daytona care ar costa peste 60.000 de euro. La percheziții au fost găsite și mai multe genți de lux.

Generalul Zisu a spus despre ceasurile găsite de procurori la percheziții că sunt achiziționate la mâna a doua și că nu sunt originale. Și avocata sa a subliniat că sunt „marea lor majoritate fake” și că „gențile sunt fake”.

Editor : M.I.