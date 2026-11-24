Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, marți seară, că dosarele penale care îl vizează pe fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu „sunt în diferite faze”, iar organele judiciare trebuie să aplice legea corect şi cu celeritate. „Organele judiciare au o dublă misiune. Cea mai importantă - să aplice legea corect, obiectiv și fără a căuta la fața omului sau la calitatea sa”, spune Marinescu.

„Nu vreau să comentez administrarea justiției în cazuri concret, pentru că de-abia atunci aș aduce omul politic în mijlocul magistraturii și aș influența modul cum se soluționează o anumită cauză. Unde trebuie să fie atente organele judiciare este să acționeze cât mai rapid, ca să nu treacă timpul. Însă asta depinde de anumite împrejurări, când anume descoperi o faptă penală. Uneori o descoperi ex-officio. Uneori o descoperi când ești informat. Ești informat mai devreme sau mai târziu. Apoi care este complexitatea probatoriului într-o cauză penală? Dacă ai un element de extraneitate, dacă e nevoie să administrezi probe de la instituții sau entități care sunt în afara țării, fluxuri financiare, dacă este nevoie să faci expertize, uneori pluridisciplinare, timpul alocat este unul pe măsură”, a afirmat Radu Marinescu la Euronews.

„Există voci care spun să scoatem cu totul prescripția din dreptul penal”

Ministrul Justiției argumentează că prescripția este utilă.

„Sunt aspecte care pot să fie obiective. De exemplu, când află organul judiciar despre comiterea unei fapte. Dacă nu descoperă prin sesizare din oficiu, adică prin mijloacele proprii. Să zicem că este informat despre existența unei fapte după un timp îndelungat de la comiterea ei. Ce poate face organul judiciar, dacă află la un interval de timp considerabil de la momentul comiterii, este să acționeze cât mai repede, pentru a se asigura că fapta respectivă este investigată, probată și apoi dacă ea există sau e prevăzută de legea penală sancționată.

Nu funcționăm în parametri ideali, pentru că există fapte de complexitate deosebită, care necesită efectiv un timp pentru ca adevărul judiciar să fie stabilit cu claritate.

Există voci care spun să scoatem cu totul prescripția din dreptul penal, dar atunci e legitimă întrebarea dvs. Dacă după 15 sau 20 de ani de la faptă, totuși organul judiciar mai vrea să mai întrebe pe cineva ce s-a întâmplat atunci, pare că nu e în regulă. De aceea există termen de prescripție.

Pe de altă parte, termenul ăsta de prescripție trebuie înțeles foarte ferm de organele judiciare. Știu că am un timp la dispoziție să fac tot ceea ce depinde de mine, toate eforturile necesare ca să încerc să administrez justiția în intervalul respectiv de timp”, spune oficialul din Guvern.

„Numai în totalitarism oamenii nu mai cred în instituții, și atunci societatea însăși face implozie”

În ceea ce privește dosarele mari precum cel al Revoluției din 1989 sau cel al Mineriadei, Marinescu susține că „dacă trăim într-o democrație și credem în statul de drept, atunci trebuie să avem încredere și în instituțiile sale”. „Numai în totalitarism oamenii nu mai cred în instituții, și atunci societatea însăși face implozie”.

„Instituțiile trebuie să-și câștige încrederea. Sunt de acord cu dvs, că a trecut foarte mult timp în cazul anumitor dosare, fără ca ele să fie soluționate. Asta este o problemă reală pe care trebuie să și-o asume organele judiciare. Însă și acolo trebuie văzut, dacă este să stabilim lucrurile obiectiv, din ce cauze, ce s-a întâmplat cu traiectoria acelui dosar, care este conținutul. Altfel, putem discuta generic, cu multă ușurință.

Despre cazul cu domnul Georgescu, justiția este în desfășurare, sunt procese care sunt în diferite faze, există așteptare din partea societății, există interes și atunci, și aici organele judiciare au o dublă misiune. Cea mai importantă - să aplice legea corect, obiectiv și fără a căuta la fața omului sau la calitatea sa. Pentru că într-un proces ai calitatea dată de lege, ești inculpat dacă ești inculpat, ai toate drepturile, ai garanțiile procesuale, iar organul judiciar încearcă să stabilească realitatea. Pe de altă parte, organul judiciar are și misiunea de a administra justiția cu celeritate, astfel încât societatea să primească acele răspunsuri la întrebările pe care și le pune în legătură cu acel dosar. Și, cel mai important, nu trebuie să existe imixtiune politică de nicio natură.

De aceea, eu, ca ministru al Justiției, deși aș fi tentat, poate ca avocat cu 30 de ani de experiență, să fac niște considerații asupra speței în prezența dumneavoastră, dar nu le fac, pentru că atunci s-ar interpreta că factorul executiv și politic a dat sfaturi sau recomandări organelor judiciare.

Există în legislație, în momentul de față, responsabilitatea magistratului pentru abaterile pe care le săvârșește. Există instrumente de investigare, există instrumente de stabilire, deci există un mecanism de a se trage la răspundere un magistrat, dacă el nesocotește legea. Există răspundere penală a magistraților, dacă, Doamne ferește, se săvârșesc infracțiuni”, mai spune Radu Marinescu.

Călin Georgescu, fost candidat independent în alegerile prezidenţiale din 2024, este vizat de cinci dosare penale, în trei dintre ele fiind trimis în judecată.

Ultimul dosar trimis în judecată este cel de înşelăciune, cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, luni inculpatul fiind eliberat din arest preventiv şi plasat în arest la dimiciliu, sub monitorizare.

Editor : Alexandru Costea