Radu Marinescu, ministrul Justiției, a vorbit miercuri, în direct la Digi24, despre decizia Instanței Supreme de a-i elibera din închisoare pe fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană. El a spus că eliberarea a fost posibilă în urma „folosirii unei căi extraordinare de atac”. Marinescu a precizat că „nu comentează hotărârile judecătorești definitive”, dar a subliniat că situația arată o „insuficiență legislativă” pe care Ministerul Justiției a încercat deja să o corecteze printr-un proiect de lege trimis Guvernului și aflat acum în Parlament.

„Eu nu comentez hotărârile judecătorești care au un caracter definitiv. Ceea ce putem să facem însă este să tragem anumite concluzii și să conturăm anumite perspective, plecând de la realitatea juridică pe care aceste hotărâri judecătorești o conturează. În Ministerul Justiției am reușit activitatea de cooperare judiciară pentru a-l aduce pe domnul Costea în țară”, a declarat ministrul.

Oficialul a completat: „Ministerul Justiției a acționat imediat după ce această decizie a apărut, am întocmit un proiect de lege, l-am transmis Guvernului și în momentul de față este în Parlament pentru a corecta această insuficiență legislativă”.

Ministrul a explicat mai concret situația:

„A fost exercitată o cale extraordinară de atac a recursului în casație, care poate viza hotărâri definitive. Această cale extraordinară de atac nu prevedea, până la decizia Curții Constituționale 50 din 2025, posibilitatea ca și inculpatul să se plângă de faptul că în mod greșit nu i s-a încetat procesul penal pentru că intervenise prescripția. Putea doar segmentul public, adică Ministerul Public”.

„Trebuie să tragem niște concluzii”

„Nu le comentez substanța, pentru că nu o cunosc. Este o hotărâre a unei instanțe de judecată”, a afirmat el.

Întrebat dacă ar putea fi o coincidență faptul că această decizie a venit în contextul scandalului legat de pensiile speciale, Radu Marinescu a spus că el consideră că „nu există niciun fel de legătură între aceste două coordonate”.

El a adăugat: „Însă pot să spun următorul lucru: că trebuie să tragem niște concluzii”.

Ministrul a completat, spunând: „Aceste concluzii sunt următoarele: trebuie să aplicăm legea cu responsabilitate; trebuie să fim foarte atenți la modul în care soluționăm un contencios juridic, mai ales unul care este sensibil; trebuie să avem grijă atunci când legiferăm pentru a evita eventuale ipoteze de neconstituționalitate care pot să apară la foarte mult timp după ce legea a fost adoptată”.

Despre recuperarea prejudiciilor în aceste dosare

„Au fost emise acte normative de multe ori sub impulsul unor evaluări de moment, poate cu o anumită pripă. Au fost declarate neconstituționale după un anumit interval de timp. Toate aceste lucruri ne-au adus într-o situație regretabilă”, a mai declarat Marinescu.

Întrebat ce se întâmplă cu prejudiciile din aceste dosare, care, potrivit deciziei ÎCCJ, trebuie recuperate, și dacă a recuperat statul bani de la inculpați, ministrul a spus:

„Legea trebuie aplicată cu fermitate și în mod corect și obiectiv, indiferent de context. Dacă legea impune să se recupereze aceste prejudicii, ele trebuie categoric să fie recuperate. (...) Rămâne această chestiune care este în responsabilitatea statului român. Să recuperăm prejudiciile nu ține de resortul Ministerului Justiției, dar sunt convins că cei care realizează demersurile pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești au făcut și fac acest lucru”.

„Este esențial să aplicăm legea și hotărârea judecătorească”, a mai afirmat Marinescu.

