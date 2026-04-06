Cei doi ucraineni care ar fi plănuit o operațiune de sabotaj în București, prin colete incendiare depuse la sediul unei societăți ucrainene de curierat din Capitală, au fost trimiși în judecată, potrivit unui comunicat transmis de DIICOT. Procurorii arată că cei doi au creat „un risc real de distrugere” prin amplasarea coletelor la sediul companiei ucrainene, în condițiile în care acesta este localizat într-un bloc cu 7 etaje din zona centrală și aglomerată a Capitalei.

Cei doi ucraineni, în vârstă de 23 și 24 de ani, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune. Dosarul se va judeca la Curtea de Apel București.

„Din probatoriul administrat a reieșit că la data 14.10.2025, inculpații au pătruns pe teritoriul României, cu scopul de a plasa două colete care conțineau dispozitive incendiare confecționate artizanal și pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăți de curierat internațional”, arată DIICOT.

Compania vizată de cei doi ucraineni era Nova Post, societate ucraineană de curierat internațional.

„Cercetările au reliefat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locației respective, ce ar fi condus la punerea în pericol a securității naționale, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unei bloc de locuințe cu 7 etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului București. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă”, potrivit DIICOT.

DIICOT mai arată că, dacă cei doi ucraineni își duceau planul la final, fapta „ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, nelinișite, dar și de neîncredere în capacitatea autorităților de a asigura protecția cetățenilor”.

„Cele două colete au conținut elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat și atent executat în ansamblu, cu scopul posibil de a incendia și detona coletul de la distanță. În urma testării funcționalității dispozitivului incendiar improvizat, în cadrul experimentului judiciar, s-a confirmat funcționalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate”, mai arată procurorii.

În octombrie 2025, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, sublinia că acest caz face parte din campania de sabotaj dusă de Federația Rusă în state europene cu scopul de a diminua ajutorul acordat Ucrianei.

„România continuă să rămână în această perioadă împreună cu alte state din estul Europei, precum Polonia, Republica Moldova, ţinta agresiunilor Federaţiei Ruse. Obiectivele agresiuni sunt aceleaşi peste tot - vorbim despre afectarea ordinii publice, crearea de tensiuni sociale şi influenţarea societăţii, în preajma unor evenimente de interes major, precum procesele electorale”, spunea Ovidiu Marincea, în octombrie 2025, despre acest caz.

