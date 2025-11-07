Live TV

Cei trei angajați arestați preventiv după explozia din Rahova cer să fie eliberați

Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova .
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Cei trei angajați arestați preventiv după explozia devastatoare din Rahova cer să fie lăsați în libertate: un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze. Aceștia sunt acuzați de procurori că nu și-ar fi îndeplinit cum trebuie atribuțiile, ceea ce a dus la tragedia în urma căreia trei femei au murit și alte 15 persoane au fost rănite.

 

Judecătorii de la Tribunalul București vor analiza vineri contestațiile depuse de cei trei angajați, care își doresc măsuri mai ușoare, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. 

Un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze la blocul din Rahova sunt acuzați de procurori că nu ar fi făcut toate verificările necesare, în urma sesizărilor făcute de locatari. Totodată, nu și-ar fi anunțat superiorii cu privire la situația din teren. 

În același timp, au fost puse sub acuzare și firma privată dar și Distrigaz. Verificările continuă, deoarece nu este încă gata raportul INSEMEX, cel care va stabili cauza exploziei. 

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
4
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Congresmenii SUA din Comisia pentru Afaceri Externe, scrisoare către...
florin bogos
„Pune în portbagaj!” Cum se achita afaceristul care a ajuns în birou...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, să schimbe...
Ultimele știri
Canada ar putea participa la concursul muzical Eurovision
Numărul concediilor medicale a scăzut cu 200.000 în iulie–septembrie. Rogobete: „Am economisit 310 milioane de lei”
Acţionarii Tesla au aprobat planul de remunerare al lui Elon Musk cu 878 miliarde de dolari. Reacția celui mai bogat om din lume
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Unitatea a fost evacuată. Distrigaz a depistat un defect la robinetul de intrare și ieșire
Apartamente distruse de explozia din Rahova .
Încep lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze în blocurile afectate de explozia din Rahova. Anunțul Distrigaz
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Cele trei persoane arestate după explozia din Rahova cer eliberarea
pompieri smurd
Miros puternic de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Evacuare de urgență
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei arestări după explozia blocului din Rahova: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări ajung după gratii
Partenerii noștri
Pe Roz
Fazele Lunii în noiembrie 2025. Pe ce dată avem Luna Nouă și Luna Plină și ce energii ne aduc
Cancan
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau...
Fanatik.ro
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram: „Fiecare dă cât poate pentru echipă”
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Cât costă să faci un gard de lemn, în 2025? Preţuri pentru un metru liniar
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre fostul ei iubit mort de supradoză: „Am încercat totul, dar...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...