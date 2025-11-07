Cei trei angajați arestați preventiv după explozia din Rahova cer să fie eliberați

Cei trei angajați arestați preventiv după explozia devastatoare din Rahova cer să fie lăsați în libertate: un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze. Aceștia sunt acuzați de procurori că nu și-ar fi îndeplinit cum trebuie atribuțiile, ceea ce a dus la tragedia în urma căreia trei femei au murit și alte 15 persoane au fost rănite.

Judecătorii de la Tribunalul București vor analiza vineri contestațiile depuse de cei trei angajați, care își doresc măsuri mai ușoare, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze la blocul din Rahova sunt acuzați de procurori că nu ar fi făcut toate verificările necesare, în urma sesizărilor făcute de locatari. Totodată, nu și-ar fi anunțat superiorii cu privire la situația din teren.

În același timp, au fost puse sub acuzare și firma privată dar și Distrigaz. Verificările continuă, deoarece nu este încă gata raportul INSEMEX, cel care va stabili cauza exploziei.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

