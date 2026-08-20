Live TV

Cele șapte persoane care au atacat o ambulanță pentru că ar fi „furat copii” rămân în arest. Decizia este definitivă

Data actualizării: Data publicării:
ambulantierii
Rudele celor care au atacat ambulanța au venit la Tribunal să-i susțină. Sursă foto: Clujust.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Decizia este definitivă

Cele şapte persoane care au atacat un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Cluj cu bâte, topoare şi pietre în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, rămân în arest preventiv, a decis joi Tribunalul Cluj.

Inculpaţii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile în data de 10 august, după ce Judecătoria Dej a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Ulterior, cele şapte persoane - o femeie şi şase bărbaţi - au formulat contestaţie împotriva acestei decizii, însă Tribunalul Cluj a respins ca nefondată acţiunea inculpaţilor.

"În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 204 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de către inculpaţii contestatori: C.L., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice (...) şi de lovire sau alte violenţe, (...), L.D. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), C.C.A., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice (...), L.D., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), C.S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), L.S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), L.M., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), împotriva încheierii penale nr. 28/A/CC/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej în dosar nr. 3566/219/2026, pe care o menţine ca fiind legală şi temeinică", se arată în soluţia publicată pe site-ul Tribunalului Cluj.

Decizia este definitivă

"În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că, la data de 08.08.2026, în jurul orelor 22:20 - 22:30, inculpaţii L.D. şi C.C.A în calitate de conducători ai autoutilitarelor marca (...), în timp ce se aflau pe Drumul Judeţean 109A, în localitatea Căprioara, comuna Recea Cristur, judeţul Cluj, au oprit perpendicular pe axul drumului autoturismele menţionate anterior împiedicând persoana vătămată C.F.I, conducătorul autospecialei marca (...) să-şi continue deplasarea, restricţionând persoanei vătămate dreptul la circulaţia pe drumurile publice. Ulterior, echipajul din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj care se afla in interiorul autospecialei a fost atacat de inculpaţii C.L., L.D. C.C.A., L.D., C.S., L.S., L. M, care, folosind obiecte contondente, bâte, topoare, pari, lopată şi pietre, au produs avarierea autospecialei marca (...) aparţinând IGSU Cluj, prin aceste fapte tulburând ordinea şi liniştea publică", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Din probatoriul administrat a mai rezultat că "inculpata C.L. ar fi spart cu o piatră geamul autospecialei, iar cioburile de sticlă l-ar fi rănit la ochi pe C.F.I., leziunile suferite necesitând 18-20 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare".

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Hervisse
2
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%...
20260802_144920
3
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
4
Cât timp trebuie păstrate taloanele de pensie. Documentele pe care românii nu ar trebui...
20260803_170036
5
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat...
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Digi Sport
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciocanel de judecator
Concursul pentru șefia Institutului Național al Patrimoniului, suspendat de instanță: ce urmează pentru Ministerul Culturii
ambulantierii
„N-o făcut cu atenție”. Prima reacție a tinerilor care au atacat cu pietre și topoare o ambulanță care transpora un bolnav
ciprian ciucu
Tribunalul a respins cererea de intrare în insovenţă a STB. Reacția lui Ciprian Ciucu: „Se jură că le-au verificat de şapte ori”
Big Companies Logos, Gliwice, Poland - 20 Jul 2025
Instagram și Facebook s-ar putea schimba pentru totdeauna dacă Meta pierde un proces uriaș în SUA
copii care aleagra si se joaca
Copiii care se joacă singuri nu sunt neapărat singuratici. Ce arată un nou studiu despre sentimentul de apartenență
Recomandările redacţiei
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Legea salarizării, amânată din nou. Nicușor Dan și liderii partidelor...
drona marina modificat 1
Momentul în care drona din apropiere de Neptun Deep este distrusă de...
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
Ce măsuri propune ANRE pentru prosumatori: facturare lunară, alocare...
drona in aer
Reacția NATO după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian al...
Ultimele știri
O mașină de poliție a luat foc în timpul unei urmăriri. Sindicatul Europol: Polițiștii au nevoie de autospeciale sigure, performante
Sistemul de medicină legală, la un pas de blocaj. Activitatea ar putea fi restrânsă la urgențe, iar anchetele penale riscă întârzieri
O bombă din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită în Lunca Banului, Vaslui: proiectilul de 70 de kilograme era folosit de aviație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gafa virală a unei mirese în ziua nunții. A crezut că preotul îi întinde un șervețel, dar a făcut ceva...
Cancan
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – Ararat-Armenia, LIVE VIDEO în play-off Europa League, manșa tur. Cine transmite la...
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Marius Șumudică, trei transferuri la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Nume grele vin în Gruia
Adevărul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de...
Playtech
Buletinul nou cu care nu poți ieși din România. Aproape 10% dintre cei care și-au schimbat actul l-au ales
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Atacată fără milă”, Simona Halep a dat o replică ”brutală” și i-a lăsat ”mască” pe englezi
Pro FM
Ringo Starr e însurat de 45 de ani cu o fostă fată Bond. Cum arăta Barbara când juca alături de Roger Moore
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un...
Newsweek
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Fiica regretatului Eric Dane își face debutul în actorie alături de mama ei. La 14 ani, Georgia uimește cu...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei