Cele șapte persoane care au atacat o ambulanță pentru că ar fi „furat copii” rămân în arest. Decizia este definitivă

Cele şapte persoane care au atacat un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Cluj cu bâte, topoare şi pietre în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, rămân în arest preventiv, a decis joi Tribunalul Cluj.

Inculpaţii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile în data de 10 august, după ce Judecătoria Dej a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Ulterior, cele şapte persoane - o femeie şi şase bărbaţi - au formulat contestaţie împotriva acestei decizii, însă Tribunalul Cluj a respins ca nefondată acţiunea inculpaţilor.

"În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 204 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de către inculpaţii contestatori: C.L., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice (...) şi de lovire sau alte violenţe, (...), L.D. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), C.C.A., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice (...), L.D., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), C.S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), L.S., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), L.M., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, (...), împotriva încheierii penale nr. 28/A/CC/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej în dosar nr. 3566/219/2026, pe care o menţine ca fiind legală şi temeinică", se arată în soluţia publicată pe site-ul Tribunalului Cluj.

Decizia este definitivă

"În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că, la data de 08.08.2026, în jurul orelor 22:20 - 22:30, inculpaţii L.D. şi C.C.A în calitate de conducători ai autoutilitarelor marca (...), în timp ce se aflau pe Drumul Judeţean 109A, în localitatea Căprioara, comuna Recea Cristur, judeţul Cluj, au oprit perpendicular pe axul drumului autoturismele menţionate anterior împiedicând persoana vătămată C.F.I, conducătorul autospecialei marca (...) să-şi continue deplasarea, restricţionând persoanei vătămate dreptul la circulaţia pe drumurile publice. Ulterior, echipajul din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj care se afla in interiorul autospecialei a fost atacat de inculpaţii C.L., L.D. C.C.A., L.D., C.S., L.S., L. M, care, folosind obiecte contondente, bâte, topoare, pari, lopată şi pietre, au produs avarierea autospecialei marca (...) aparţinând IGSU Cluj, prin aceste fapte tulburând ordinea şi liniştea publică", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Din probatoriul administrat a mai rezultat că "inculpata C.L. ar fi spart cu o piatră geamul autospecialei, iar cioburile de sticlă l-ar fi rănit la ochi pe C.F.I., leziunile suferite necesitând 18-20 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare".

Editor : A.R.