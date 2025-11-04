Live TV

Cele trei persoane arestate după explozia din Rahova cer eliberarea

Data actualizării: Data publicării:
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Foto: ISUBIF

Cei trei oameni arestați preventiv după explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova cer să fie lăsați în libertate. Au ajuns după gratii un angajat de la Distrigaz și doi de la firma chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze. Aceștia sunt acuzați de procurori că nu și-ar fi făcut bine treaba, ceea ce a dus la tragedia în care trei femei au murit. 

După ce au fost reținuți timp de 24 de ore, săptămâna trecută, eliberați, apoi arestați preventiv, angajatul de la Distrigaz și ceilalți doi de la firma privată care trebuiau să facă verificări înainte de explozia din Rahova vor să fie liberi. Ei au contestat această măsură și ar dori să primească o măsură mai ușoară, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. 

Procurorii au făcut 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi jurdice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova. 

Ei sunt acuzați că nu au luat toate măsurile de siguranță, în urma sesizărilor făcute de locatari și, totodată, nu și-ar fi anunțat superiorii cu privire la toată situația care a avut loc înainte de explozia din Rahova. 

Între timp, atât firma privată, cât și Distrigaz au fost puse sub acuzare. Anchetatorii așteaptă totdată și raportul INSEMEX, care va decide cauza exactă a exploziei. 

În urma exploziei, trei persoane și-au pierdut viața. 

Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
