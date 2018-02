Cerere de revocare. Laura Codruța Kovesi, audiată azi în CSM

Laura Codruţa Kovesi va răspunde, marți, acuzaţiilor formulate de ministrul justiţiei. Propunerea de revocare făcută de Tudorel Toader joia trecută este discutată în secţia pentru procurori a CSM. Procurorul şef al DNA este chemat să îşi susţină punctul de vedere, iar la discuţii a fost invitat şi ministrul. Avizul, pe care CSM ar putea să îl anunţe astăzi, este consultativ pentru preşedintele Klaus Iohannis, singurul care poate decide sau nu înlocuirea în acest moment a Laurei Codruţa Kovesi. Audierea se desfăşoară cu mai puţin de 24 de ore înainte ca DNA să îşi prezinte, într-o ceremonie organizată la Cercul Militar din Bucureşti, bilanţul pentru anul trecut.

Iată câteva din reproşurile făcute de Tudorel Toader şefei parchetului anticorupţie:



Ministerul Public prin Direcţia Naţională Anticorupţie şi-a arogat competenţa de a efectua o anchetă penală într-un domeniu care excedează cadrului legal, ce poate conduce la un blocaj instituţional din perspectiva dispoziţiilor Constituţionale ce consacră separaţia şi echilibrul puterilor în stat.

Prioritizarea soluţionării dosarelor cu impact mediatic.

Încercarea de a obţine condamnări cu orice preţ. Aceată încercare, decapare este cuvântul cheie la care vreau să mă refer, este absolut contrară oricărui stat de drept.

Afirmaţiile astfel făcute sunt fără precedent şi nereale, au afectat iremediabil imaginea României. Sunt de natură să creeze o imagine deformată, falsă asupra realităţii şi statutului de drept.

„Pentru aceste acte și fapte de netolerat într-un stat de drept, declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA”, a anunțat joia trecută ministrul justiției.

De 80 de minute a avut nevoie ministrul Justiţiei pentru a îşi prezenta cele 20 de acuzaţii care au stat la baza deciziei de iniţiere a procedurilor de revocare din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi. Depăşirea limitelor constituţionale ale puterii judecătoreşti, implicare nelegală în anchetele subalternilor, neasumarea responsabilităţii pentru greşeli făcute de procurori, ba chiar tergiversarea unor dosare, toate au fost enunţate drept capete de acuzare. Asociaţia Vedem Just, din care face parte şi fostul membru al CSM Cristi Danileţ, a identificat, însă, în 21 de puncte, erori şi lipsuri în raportul ministrului, iar concluziile au fost, de asemenea, trimise la CSM.

„Rar mi-a fost dat sa văd un raport atât de superficial și subiectiv. Trebuie ca populația să cunoască că dacă pică procurorul-șef al DNA, automat trebuie să plece și ministrul”, a declarat la Digi24 judecătorul Cristi Danileț, fost membru CSM.

Tot pe masa CSM a ajuns şi o scrisoare semnată de trei sferturi din procurorii anticorupţie. Ei au criticat, în termeni duri, demersul ministrului Tudorel Toader.

„Cum am mai putea continua să facem ceea ce facem, cum am mai putea să prindem persoane implicate în acte de corupție când am ști că, pornind de logica ministrului Justiției, oricând am putea fi acuzați în mod nedrept, incorect, pentru anchetele desfășurate, pentru delicte de opinie sau pentru doar pentru simplul motiv că imaginea României în spațiul internațional este afectată de fenomenul corupției”, spun magistrații într-un comunicat de presă.

Critici au venit inclusiv de colegi de la Facultatea de Drept din Iaşi. Valerius Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, spune că acuzaţiile formulate de Tudorel Toader nu pot fi luate în considerare.

„În afara oricărei ordini legale sau constituţionale, cineva ne povesteşte despre ce-ar fi trebuit să se întâmple, dar nu s-a întamplat. (...) Niciunul dintre cele 20 de puncte nu are susţinere juridică sau raţională. Oricare dintre ele este obiect de judecată”, a scris profesorul ieşean pe pagina sa de Facebook.

Dezbateri intense în spaţiul public au fost şi pe tema puterii de decizie pe care o are preşedintele României - dacă poate sau nu să refuze propunerea făcută de ministrul justiţiei. Opiniile în rândul juriştilor sunt împărţite, iar preşedintele României a declarat că este singurul care poate hotărî acest lucru.