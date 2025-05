Cererea de extrădare în SUA a unui elev român, acuzat de multiple infracțiuni, a fost respinsă de Curtea de Apel București

Curtea de Apel Bucureşti a respins marţi cererea autorităţilor americane de extrădare a unui elev român în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis sute de ameninţări cu bombă unor instituţii de peste ocean şi că a manipulat fete minore pentru a se angaja în acte de violenţă extremă, exploatare sexuală şi automutilare.



„În baza art. 2 alin. 4 teza finală din Legea nr. 111 din data de 15 mai 2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii rap. la art. 52 alin. 7 din Legea nr. 302/2004 rep. respinge sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Respinge cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii cu privire la cetăţeanul român I.L.A. Revocă măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul I.L.A. În baza art. 52 alin. 7 din Legea nr. 302/2004 republicată, dispune punerea în libertate a persoanei extrădabile I.L.A, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. Constată că persoana extrădabilă a fost reţinută, arestată provizoriu, respectiv arestată la domiciliu de la data de 21.01.2025 la zi. Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare”, se arată în decizia instanţei române, scrie Agerpres.

Ce acuzații îi sunt aduse elevului în vârstă de 17 ani

În decembrie 2024, adolescentul român a fost dat în urmărire internaţională, în baza unui mandat de arestare emis de un judecător din districtul de Sud al statului New York, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni: conspiraţie în vederea comiterii de infracţiuni împotriva SUA, exploatarea sexuală a unui minor, primirea şi distribuirea de pornografie infantilă, ameninţări de extorcare pe cale interstatală, ameninţarea comunicaţiilor interstatale, ameninţarea cu folosirea armelor de distrugere în masă, ameninţarea cu acte de terorism care depăşesc frontierele naţionale.



Conform documentelor de la dosar, începând din septembrie 2023, Biroul Federal de Investigaţii şi alte organe de aplicare a legii din SUA şi din străinătate au investigat o reţea globală de persoane, inclusiv minori, care au desfăşurat activităţi infracţionale prin intermediul anumitor grupuri online.



Printre obiectivele declarate public de aceste grupuri se află prăbuşirea actualei ordini mondiale şi distrugerea societăţii civilizate, prin coruperea şi exploatarea tinerilor din lume.



Autorităţile judiciare americane susţin că elevul român este membru al unor astfel de grupuri infracţionale online, care vizează, manipulează şi extorchează victimele pentru a le determina să comită acte de violenţă, exploatare sexuală şi automutilare.



Astfel, elevul român le-ar fi făcut pe victimele minore să creadă că se aflau în relaţii romantice cu el, apoi le-a îndrumat, printre altele, să producă şi să împărtăşească conţinut sexual explicit şi să se angajeze în acte de violenţă, inclusiv autovătămare gravă şi cruzime faţă de animale.



Uneori, atunci când o victimă refuza să furnizeze materiale explicite sau să comită acte violente, aşa cum i se ceruse, adolescentul român trimitea ameninţări cu bombă către instituţii din SUA, indicând drept făptaş pe fata care nu l-a ascultat.



Aceste ameninţări au inclus cel puţin câteva sute de false ameninţări cu bombă la adresa instituţiilor publice (sinagogi, districte şcolare, aeroporturi, spitale şi clădiri guvernamentale) situate în Statele Unite, inclusiv în New York, precum şi în mai multe ţări străine, printre care şi Marea Britanie. După ce au primit ameninţările, instituţiile publice au fost evacuate sau închise temporar, provocând perturbări semnificative, panică şi pierderi financiare.



În plus, forţele de ordine se deplasau la reşedinţa victimei minore la care se făcea referire sau care era asociată în alt mod cu ameninţarea cu bombă, când, de fapt, ameninţările fuseseră trimise de elevul român.



Autorităţile americane susţin că, din jurul lunii iunie 2023 şi până în jurul lunii septembrie 2023, elevul a comunicat prin intermediul unei platforme de mesagerie online cu o victimă minoră situată în Westchester County, New York. Adolescentul a făcut-o pe fată să creadă că era într-o relaţie sentimentală cu el şi i-a cerut să-şi tatueze pe piele pseudonimul lui şi să-i trimită fotografii nud cu ea.



În jurul lunii septembrie 2023, adolescentul a trimis ameninţări cu bombă false către numeroase şcoli şi districte şcolare din sau din jurul comitatului Westchester, unde el credea că locuieşte fala respectivă, şi le-a cerut destinatarilor să contacteze expeditorul la o adresă IP asociată cu victima sa. De exemplu, în jurul datei de 20 septembrie 2023, elevul a trimis următoarea ameninţare cu bombă către mai multe districte şcolare: "Am plasat mai multe bombe în toate şcolile din districtele voastre şcolare. Bombele vor exploda în câteva ore. Contactaţi-mă, adresa mea IP este: (adresa victimei).



În jurul lunii aprilie 2024 până în jurul lunii iunie 2024, în timp ce se afla în România, el a comunicat prin intermediul unei platforme de mesagerie online cu o altă victimă aflată în Oklahoma sau în împrejurimi. Elevul i-a spus victimei că este îndrăgostit de ea şi că era prietenul ei. În luna aprilie 2024 sau în jurul acestei date, el i-a cerut fetei să-şi tatueze pe piele pseudonimul lui şi să-i trimită fotografii nud cu ea prin internet. La data de 27 aprilie 2024, el a ameninţat-o că, în cazul în care nu va face ceea ce i-a cerut, va trimite un e-mail, la şcoala unde ea învăţa, cu fotografii nud ale acesteia.



Audiat de autorităţi române şi americane, elevul a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa, respectiv că a învăţat cum să efectueze apeluri telefonice prin diverse aplicaţii de internet (inclusiv aplicaţii folosite pentru a transmite numeroase ameninţări cu bombă) şi că a trimis, începând din decembrie 2022, peste 450 de ameninţări cu bombă şi/sau ameninţări de a comite un atac armat în masă într-o şcoală.



Pe parcursul investigaţiei, agenţii FBI au audiat şase victime pe care elevul român le-a manipulat şi le-a extorcat pentru a se angaja în acte de violenţă extremă, exploatare sexuală şi autovătămare.

