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Cinci persoane, între care un polițist, arestate după jafuri de 900.000 de euro în Timișoara. Printre victime, un deputat și doi medici

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Captură Digi24
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Cinci persoane, printre care un polițist din cadrul IPJ Timiș, au fost arestate preventiv, iar o a șasea a fost plasată în arest la domiciliu în dosarul furturilor comise în locuințele unor medici și ale unui politician din Timișoara. Prejudiciul depășește 900.000 de euro.

„Față de cinci persoane, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar față de o persoană a fost dispusă măsura arestului la domiciliu”, a transmis miercuri seară IPJ Timiș.

Printre persoanele arestate se află și un polițist din cadrul IPJ Timiș. Acesta este acuzat de folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu sunt destinate publicității ori de permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informații.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi supravegheat și monitorizat mai multe persoane pentru a identifica momentele favorabile în care puteau pătrunde în locuințele acestora și fura bani și bunuri de valoare.

Printre victime se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, precum și un alt medic din județul Timiș.

Unul dintre suspecți ar fi participat și la jaful de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara, de unde au fost furați banii destinați pensiilor, aproximativ două milioane de euro.

Prejudiciul total estimat în cazurile cercetate depășește 900.000 de euro. Anchetatorii urmează să dispună măsurile legale necesare pentru recuperarea acestuia.

Editor : Ș.A.

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