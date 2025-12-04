Cine ar urma să o înlocuiască pe Laura Codruța Koveși la șefia Parchetului European, după ce îi expiră mandatul

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European (EPPO) urmează să expire la finalul anului 2026, iar Parlamentul European a finalizat procedura de selecție pentru înlocuitorul ei. Este vorba de Andres Ritter, procuror german și actualul adjunct al Laurei Codruța Kovesi.

Andres Ritter a obținut cele mai multe voturi în cadrul procedurii de selecție organizate de Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Interne a Parlamentului European.

Concret, 46 de europarlamentari l-au votat în cadrul ședinței de miercuri, 4 decembrie, pe Ritter.

Alți candidați pentru șefia EPPO au fost:

Stefano Castallani (fost procuror delegat al EPPO în Italia, care a obținut 11 voturi);

Emilio Sanchez Ulled (în trecut a fost prim-procuror în regiunea Catalonia, care a obținut 7 voturi);

Ingrid Maschl-Clausen (procuror delegat EPPO în Austria, care a obținut 4 voturi);

Parlamentul European urmează să decidă numele înlocuitorului Laurei Codruța Kovesi în urma unor negocieri cu Consiliul Uniunii Europene, format din reprezentanții guvernelor statelor membre.

În urma votului de miercuri, însă, cel mai probabil va fi vorba de Andres Ritter.

Potrivit descrierii de pe site-ul EPPO, Andres Ritter a devenit procuror în Germania în anul 1995, iar din 2020 este procuror-șef adjunct al Parchetului European.

Este specializat, printre altele, în investigarea infracțiunilor de criminalitate economică.

„Cariera mea profesională m-a echipat cu un nivel de expertiză și experiență de conducere de care are nevoie acest rol. Fiind de peste 30 de ani procuror și de peste 10 ani în funcții de conducere (...) am deprins abilitatea de a gestiona investigații complexe, conduce echipe mari și a asigura coerența organizațională”, le-a transmis acestora europarlamentarilor care l-au votat pentru a-i lua locul Laurei Codruța Kovesi.

Laura Codruța Kovesi a condus Parchetul European încă de la înființare, din 2019, iar mandatul ei urmează să expire în noiembrie 2026.

