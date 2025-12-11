Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu

Raluca Moroșanu, potrivit propriei prezentări, se află în magistratură de 26 de ani, dintre care în ultimii 19 ani a fost judecătoare la Curtea de Apel București. Ea a intrat în atenția publică după ce, în timpul unei conferințe de presă susținută la Curtea de Apel București, a avut un discurs manifest.

Judecătoarea Raluca Moroșanu este cea care a avut o declarație manifest la începutul conferinței de presă susținută de președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie.

„Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti”, și-a început Raluca Moroșanu discursul manifest.

În trecut, timp de 15 ani, Raluca Moroșanu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri. În 2014 a făcut parte din Comisia de elaborare a proiectului noului Cod de procedură penală.

În cariera ei a fost coautor sau autor pentru mai multe lucrări științifice și cărți în domeniul dreptului, cum ar fi:

Codul de procedură penală comentat - 2024;

Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni - 2014;

Codul de procedură penală comentat. Executarea hotărârilor penale - 2007;

Aspecte controversate în materia grațierii - 2007;

Violența în familie și în România: legislația și sistemul judiciar - raport, 2007;

Potrivit informațiilor din presă, printre dosarele judecate de completuri din care a făcut parte Raluca Moroșanu s-au numărat:

Cel în care fostul prezentator TV Dan Diaconescu a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare pentru șantaj, în anul 2015;

Respingerea contestației la decizia de arestare preventivă emisă pe numele fostului președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu;

Dosarul milionarului care a încercat să își ucidă soția și care a fost apărat în instanță de ministrul Justiției, Radu Marinescu. Potrivit Dela0.ro , completul din care făcea parte Raluca Moroșanu a decis să schimbe acuzațiile aduse milionarului, din tentativă de omor în lovire și alte violențe (o acuzație care aduce după sine o pedeapsă mai blândă).

Discurs manifest: „Suntem terorizați pur și simplu”

La începutul conferinței de presă susținută la Curtea de Apel București în contextul scandalului iscat de documentarul Recorder, Raluca Moroșanu a surprins pe toată lumea în momentul în care a început să vorbească.

„Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la 'Doi şi un sfert', nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat

Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a adăugat Raluca Moroșanu, după ce s-a prezentat.

CITEȘTE ȘI: Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem într-o situație toxică” / „Caracter odios”



Editor : M.G.