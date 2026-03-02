Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile ministrului Justiției

Ministerul Justiției a anunțat luni, 2 martie, care sunt propunerile instituției pentru funcțiile de procuror general, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și procuror-șef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Este vorba de Cristina Chiriac la conducerea Parchetului General, Viorel Cerbu la șefia DNA și Codrin Horațiu Mironla șefia DIICOT. Marius Voineag a fost selectat pentru funcția de procuror general adjunct, în timp ce Alex Florența a fost propus adjunct la DIICOT.

Ministerul Justiției a anunțat oficial procurorii nominalizați pentru funcția de procuror general, procuror general adjunct, procuror-șef DNA, procuror-șef adjunct DNA, procuror-șef DIICOT și procuror-șef adjunct DIICOT.

Pentru Parchetul General, Ministerul Justiției îi va propune pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general și pe Marius Voineag pentru funcția de adjunct al procurorului general.

CITEȘTE MAI MULTE AICI DESPRE EXPERIENȚA ȘI AVEREA CRISTINEI CHIRIAC;

Pentru DNA, Ministerul Justiției îi va propune pe Viorel Cerbu, pentru funcția de procuror-șef, și pe Marinela Mincă și Marius Ionel Ștefan pentru funcțiile de procurori-șefi adjuncți ai parchetului.

Pentru DIICOT, Ministerul Justiției îi va propune pe Codrin Horațiu Miron pentru funcția de procuror-șef și pe Alex Florența și Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcțiile de procuror-șef adjunct.

Reamintim că, pe parcursul săptămânii trecute, au avut loc interviurile susținute de candidați în fața comisiei de selecție conduse de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, urmează să înainteze pe parcursul zilei de luni, 2 martie, propunerile motivate Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru emiterea uni aviz.

Ulterior, aceste propuneri motivate vor ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan, care ia decizia finală.

Știre în curs de actualizare

Editor : M.G.