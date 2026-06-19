Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat vineri decizia procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în dosarul în care a fost audiat cu o zi în urmă și pus sub acuzare pentru luare de mită.

Contestația a fost depusă vineri și va fi judecată de Tribunalul București. După cum relatează Digi24, o decizie în acest sens ar urma să vină la jumătatea săptămânii viitoare.

Între timp, Ciprian Ciucu trebuie să respecte controlul judiciar și să se deplaseze săptămânal la o secție de poliție. Edilul nu are niciun fel de restricție din partea DNA în ceea ce privește mandatul de primar general.

Ancheta procurorilor DNA va continua în următoarea perioadă și nu ste exclus ca Ciucu sau alți suspecți din acest dosar să mai fie audiați.

Reamintim că, cu o zi în urmă, Ciprian Ciucu a fost audiat mai multe ore la sediul DNA, la final fiind acuzat oficial de luare de mită.

Suspiciunea DNA este că primarul general al Capitalei ar fi beneficiat de achitarea serviciilor de consultanță și publicitate electorală în campania pentru Primăria Generală de la finalul anul trecut.

„Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. De acum înainte o să am o tinichea de coadă un an, doi, trei, cât va dura acest proces”, a spus Ciucu, la ieșirea de la audieri.

Detalii oficiale despre dosarul lui Ciprian Ciucu și dosarul de la care a pornit ancheta în ceea ce îl privește pe primarul general al Capitalei pot fi citite aici.

Editor : M.G.