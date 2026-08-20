Ciprian Ciucu așteaptă, joi, decizia Tribunalului București privind contestația la controlul judiciar. Primarul Capitalei spune că din cauza acestei măsuri nu poate să își facă meseria așa cum trebuie, pentru că are multe deplasări în străinătate în interes de serviciu, iar una dintre interdicții este să nu părăsească țara.

După ce judecătorii de la Tribunalul București au amânat decizia, magistrații urmează să stabilească astăzi dacă Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar.

Primarul Capitalei a contestat măsura, după ce procurorii DNA i-au prelungit, săptămâna trecută, controlul judiciar cu încă 60 de zile. Edilul spune că vrea ridicarea măsurii, în primul rând pentru că se consideră nevinovat, dar și pentru că are foarte multe deplasări în străinătate în interes de serviciu.

Ciprian Ciucu a părăsit o singură dată țara de când se află sub control judiciar, după ce judecătorii i-au permis să meargă în concediu în Portugalia, în luna iulie. Magistrații au stabilit atunci că vacanța fusese achiziționată cu mult timp înainte de instituirea măsurii și i-au permis, astfel, să părăsească România.

În cazul în care contestația va fi respinsă, Ciprian Ciucu va rămâne cu aceleași interdicții și va avea în continuare obligația de a se prezenta la poliție o dată pe săptămână.

Editor : C.S.