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Video Ciprian Ciucu, la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță: „Nu e în regulă ce se întâmplă azi în România”

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Ciprian Ciucu, la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță. Foto Digi24
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Ciprian Ciucu s-a prezentat la poliție pentru controlul judiciar, după revenirea din vacanța aprobată de instanță. Edilul a declarat că va oferi detalii despre dosar doar dacă va fi trimis în judecată, precizând că, până atunci, nu are voie să vorbească despre anchetă. El a reiterat că are încredere în justiție.

„Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment, procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească faptul că aș fi vinovat. Dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi discuta despre acest dosar. Până atunci, am interdicție să discut despre acest dosar”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul și-a susținut nevinovăția și a respins acuzațiile care îi sunt aduse.

„Sunt nevinovat, am această prezumție de nevinovăție. Eu n-am luat mită și n-am luat șpagă. (...) Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fie foarte, foarte clar! (...) Despre acest dosar și despre această calitate pe care o am o să discutăm puțin mai târziu. În acest moment, nu pot să vă dau alte detalii din acest dosar”, a afirmat Ciucu.

Ciprian Ciucu a criticat situația actuală din România, fără să ofere alte explicații, invocând din nou interdicția de a discuta despre dosar.

„Ceea ce pot să vă zic este că... nu este foarte în regulă ce se întâmplă azi în România! (...) Nu voi elabora mai mult, dar, când voi putea, o voi face!”, a spus edilul.

Întrebat dacă își menține încrederea în justiție, Ciprian Ciucu a răspuns: „Am spus când am ieșit de la Tribunal că am încredere în justiție.”

Editor : Ș.A.

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