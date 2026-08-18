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Ciucu a contestat prelungirea controlului judiciar. „Dacă nu aș face acest gest, mi-aș recunoaște vinovăția”

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Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană
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Ciprian Ciucu ar putea scăpa azi de controlul judiciar. Primarul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. DNA îl acuză pe Ciucu că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.

„Dacă nu aș face acest gest, mi-aș recunoaște vinovăția. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar”, a spus Ciprian Ciucu la sosirea la instanță.
Întrebat dacă crede că măsura controlului judiciar va fi ridicată, primarul general a spus: De obicei, astfel de lucruri durează în România, adică de obicei se extind. Uitați-vă că sunt oameni care au stat 8 luni, un an, doi ani sau mai mult în control judiciar. Și control judiciar mai greu decât al meu. Adică am cunoscut pe cineva care mi-a spus că se duce de două ori pe săptămână.

„Dar pentru că este dreptul meu și pentru că mă consider nevinovat, am ales să contest de fiecare dată această măsură a controlului judiciar. În calitatea mea de primar general, trebuie să și plec din țară, sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru”, a explicat el.

El a spus că măsura controlului judiciar îi interzice să ia legătura cu persoane cu care trebuie însă să aibă discuții.
„Este vorba despre unul dintre oamenii de la Direcția de Urbanism, despre primarul Sectorului 6, ceea ce e ciudat, pentru că ar trebui să pot să iau legătura cu cel puțin primarul Sectorului 6. Dar pentru că dânsul a fost audiat, nu pot face acest lucru”, a spus el.

Editor : M.B.

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