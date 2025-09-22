Live TV

Columbianul acuzat că voia să arunce în aer obiective strategice din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare

Data actualizării: Data publicării:
militari columbieni
Columbianul Murillo Diosa Luis Alfonso (stânga). Foto: SRI

Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian de 34 de ani, acuzat că plănuia sabotaje la instigarea unei persoane din Rusia, a fost condamnat definitiv la şase ani de închisoare de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. El intenţiona să arunce în aer obiective strategice din judeţul Ilfov, însă planul său a fost dejucat de poliţişti, cu sprijinul SRI.

Instanţa supremă a respins apelul columbianului, fiind menţinută sentinţa dată în iunie 2025 de Curtea de Apel Bucureşti, informează Agerpres.

Pe 13 noiembrie 2024, cetăţeanul columbian, în vârstă de 34 de ani, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunii de acte de diversiune sub forma tentativei.

Anchetatorii susţin că Murillo Diosa Luis Alfonso s-a deplasat pe teritoriul României în luna iulie 2024 cu intenţia de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

El intenţiona să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov, unde se aflau un depozit de deşeuri reciclabile, două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare a gazelor naturale.

„Pe parcursul lunii iulie 2024, la instigarea unei persoane, cetăţean străin rezident în Federaţia Rusă, bărbatul ar fi desfăşurat o activitate intensă de documentare pentru punerea în aplicare a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective din România, toate prezentând importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea naţională. În perioada 28 - 30 iulie 2024, fiind prezent fizic pe teritoriul României, bărbatul de 34 de ani ar fi procedat la efectuarea recunoaşterii obiectivelor pe care ar fi intenţionat să le distrugă prin incendiere/explozie, la identificarea căilor de acces şi de retragere ale obiectivelor vizate, obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov, unde s-ar fi aflat un depozit de deşeuri reciclabile, precum şi două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale”, anunţa, la acea vreme, Poliţia Română.

De asemenea, columbianul ar fi realizat fotografii şi filmări ale respectivelor obiective.

Procurorii au identificat şi traseul urmat de columbian pentru a ajunge în România.

„Din cercetări a reieşit că, în dimineaţa de 28 iulie 2024, bărbatul de 34 de ani ar fi ajuns pe un aeroport din Bucureşti, călătorind cu avionul pe ruta Medellin, Columbia - Madrid, Spania - Mykonos, Grecia - Bucureşti, Otopeni, ulterior deplasându-se la un hotel din municipiul Bucureşti. La data de 29 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat de la hotel într-o localitate din judeţul Ilfov, în zona unui complex unde s-ar afla un depozit de deşeuri reciclabile, două sonde de extracţie a petrolului, precum şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale, acesta având sarcina trasată de către persoana menţionată anterior de a efectua o misiune de recunoaştere a zonei şi de efectuare a unor fotografii”, explică anchetatorii.

Bărbatul a efectuat stagiul militar în cadrul forţelor armate columbiene şi a fost instruit în activităţi de culegere de informaţii şi cercetare-documentare.

Conform anchetatorilor, columbianul cunoştea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar căutările efectuate prin intermediul internetului (substanţe şi ingrediente de uz civil accesibile pe piaţa liberă), coroborate cu pregătirea sa militară şi cu unele materiale video accesate în mediul online despre fabricarea unor dispozitive explozive/incendiare, confirmă sarcinile primite de la persoana de legătură, precum şi intenţia sa de a proceda la distrugerea unor obiective din România prin explozii, incendieri ori alte modalităţi, fapte de natură să pună în pericol securitatea naţională prin raportare la obiectivele vizate — sonde de petrol, staţie de reglare/măsurare gaze naturale, depozite de mase plastice.

El nu a reuşit să-şi pună planul în aplicare, datorită intervenţiei poliţiştilor, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

„Întrucât sabotorul a fost reţinut şi nu a mai putut comunica cu coordonatorii, aceştia au fost induşi în eroare de faptul că, în aceeaşi perioadă, la 01.08.2024, a avut loc un incendiu cauzat de un scurtcircuit, însă în localitatea Bragadiru din judeţul Teleorman. Astfel, canale de Telegram ruseşti au prezentat, în mod fals şi cu imagini de la alte incendii, operaţiunea ce viza locaţia din localitatea Bragadiru, Ilfov, identificată ca facilitate implicată în susţinerea efortului de război al Ucrainei, acţiunea fiind atribuită unei grupări ucrainene de rezistenţă ce a distrus prin incendiere un «centru logistic unde era stocat combustibil ce urma să ajungă în Ucraina». Informaţiile au fost dezminţite în mass-media românească, la momentul respectiv, ca urmare a unor comunicate oficiale emise de autorităţile române”, declara SRI la acea vreme.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan in parlament
PSD vede guvernarea și fără Bolojan. Zamfir: „Nimeni nu e de...
parlamentul republicii moldova
Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu: PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027...
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov vine cu lămuriri după ce trei avioane ale Rusiei au...
Ultimele știri
Sindicatul Europol cere dotarea poliției cu radare mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice
Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor”
Marea Britanie va livra avioane militare Statelor Unite pentru prima dată în peste 50 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
NATO
NATO discută marţi încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia
N17 POLITIE SCOLI AMENINTARI SCOALA VO 220925_00186
Mesajul Poliției Române către părinți, după amenințarea trimisă pe mail către școli. Ce a spus Georgian Drăgan
Be-12 Chaika
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
vladimir putin la birou
Planul secret al lui Vladimir Putin pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și a o înlătura pe Maia Sandu (Bloomberg)
soldati rusi
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși”
Partenerii noștri
Pe Roz
Elvis Presley a sunat-o pe Priscilla în timp ce aceasta era în dormitor alături de Robert Kardashian. El nu a...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
O femeie a reușit să ghicească numerele la loterie cu ajutorul lui ChatGPT. Câți bani a câștigat și ce a...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026