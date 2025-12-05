Live TV

Comisar-şef de poliție, prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită în parcarea unui fast-food din Giurgiu

Data publicării:
bani cu inscriptia mita
Sursp foto: Digi24

Un comisar-şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a fost reţinut vineri de procurorii anticorupţie, după ce a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită.

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de vineri, faţă de Adrian Ciulei, ofiţer de poliţie cu gradul profesional de comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale), anunță Direcţia Naţională Anticorupţie într-un comunicat.

Potrivit DNA, în perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, Adrian Ciulei, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 lei.

„În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată. Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul Adrian Ciulei i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor”, precizează sursa citată.

Vineri, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, Adrian Ciulei a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, ocazie cu care a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie, mai arată DNA.

Tot vineri, acesta va fi prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Peste 200 de persoane dintr-o comună din Teleorman ar fi primit ajutoare sociale fără să muncească. Primarul este anchetat de DNA
Marius Isăila la DNA.
Marius Isăilă a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD este acuzat că a vrut să dea mită fostului ministru al Apărării
donald trump
Cum transformă familia Trump președinția în bani: afaceri globale, presiuni politice și acuzații de corupție (The Guardian)
andrii iermak - volodimir zelenski
Căderea „Cardinalului Verde”: de ce demiterea lui Andrii Iermak este un cutremur politic pentru Ucraina. „Zelenski s-a ales pe sine”
Un medic scrie o rețetă la birou.
Ce pedeapsă a primit o doctoriţă care a luat mită de 34 de ori. Femeia şi-a recunoscut vinovăţia
Recomandările redacţiei
sed guv oana gheorghiu
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de...
ESZ Prahova - STA Voila
Alimentarea cu apă a fost reluată parțial în Prahova, dar...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
masina de politie
Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea...
Ultimele știri
Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru
CPI spune că mandatul de arestare pentru Putin rămâne în vigoare, chiar dacă un eventual acord de pace îi acordă amnistie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de...
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
FOTO De nerecunoscut! A apărut la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială și e total schimbat la 56 de ani
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă