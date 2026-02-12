Live TV

Comisarul european Michael McGrath, în vizită la București. Discuții astăzi cu Bolojan, Țoiu și Marinescu despre statul de drept

Data publicării:
Michael McGrath
Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept Michael McGrath. Foto: https://romania.representation.ec.europa.eu

Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor Michael McGrath are astăzi o vizită oficială la București. El are întrevederi cu premierul Ilie Bolojan, ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu și ministrul Justiției Radu Marinescu, iar temele abordate vor fi axate pe consolidarea democrației și a statului de drept. Discuțiile sunt parte a pregătirii Raportului anual al CE privind statul de drept în țările membre ale UE.

Protejarea statului de drept este o responsabilitate comună a instituțiilor europene și a statelor membre, transmite Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

Sursa citată mai spune că „vizita are scopul de a dialoga cu autoritățile române și cu părțile interesate, parteneri esențiali în procesul de consolidare a democrației și a statului de drept, reafirmând faptul că statul de drept rămâne fundamentul Uniunii Europene”.

Pe lângă Bolojan, Țoiu și Marinescu, comisarul McGrath va sta de vorbă și cu reprezentanți din conducerea sistemului judiciar și a parchetelor, precum și cu magistrați, asociațiile acestora și organizații ale societății civile.

Vizita se desfășoară în contextul unei misiuni tehnice în România privind statul de drept, organizată de Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei Europene, ca parte a pregătirii Raportului anual al Comisiei privind statul de drept în toate statele membre.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

