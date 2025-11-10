Live TV

Comisarul şef Gheorghe Avram, de la Poliția Pitești, cercetat de DIICOT pentru organizarea de jocuri de noroc ilegale și camătă

Foto via curier.ro

Un poliţist cu funcţie de comandă în cadrul Poliţiei municipiului Piteşti a fost ridicat şi dus la audieri, luni, într-un dosar în care procurorii DIICOT anchetează fapte de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi jocuri de noroc organizate fără licenţă. Potrivit presei locale este vorba despre comisarul şef Gheorghe Avram, adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Piteşti. Procurorii îl suspectează că a aderat la un grup format din alte trei persoane.

„Din probele administrate a reieşit că, pe baza pe baza încrederii reciproce derivate din relaţiile de familie şi de prietenie, în luna februarie 2025, pe raza judeţului Argeş, trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din organizarea şi participarea la jocuri de noroc fără autorizaţie. Astfel, unul dintre suspecţi, în calitate de lider, a avut rolul de a pune la dispoziţia membrilor grupării clădirea unde funcţionează un hotel, locaţie pe care o administrează în fapt, şi unde se desfăşoară jocurile de noroc, context în care i-a ajutat pe ceilalţi membri să acorde sume de bani cu titlu de împrumut, pentru care au perceput dobândă, ca îndeletnicire”, informează, luni, DIICOT.

Ancheta derulată de procurorii de la combaterea criminalităţii organizate a scos la iveală faptul că în activitatea grupului infracţional este implicat şi un poliţist cu funcţie importantă în Poliţia Argeş, care le-ar fi asigurat protecţie cămătarilor.

„Din actele de urmărire penală a mai rezultat că în luna februarie 2025, la gruparea de criminalitate organizată a aderat, sub forma sprijinirii, un alt suspect (ofiţer de poliţie cu funcţie de comandă), care în virtutea funcţiei deţinute ar fi înlesnit activitatea infracţională desfăşurată de membrii grupării şi le-ar fi asigurat protecţie”, precizează sursa citată.

Luni, suspecţii din acest dosar, printre care şi poliţistul, au fost ridicaţi şi sunt audiaţi la sediul DIICOT din Piteşti.

Jurnaliştii de la institutiilestatului.ro notează că poliţistul implicat în dosarul de camătă este comisarul şef Gheorghe Avram, adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Piteşti.

Oficialii Poliţiei judeţene Argeş transmit că se delimitează ferm de orice comportament sau conduită care ar putea aduce atingere integrităţii actului profesional, reputaţiei instituţiei ori demnităţii funcţiei publice exercitate de poliţişti.

„În acelaşi timp, reafirmăm angajamentul pentru respectarea principiilor legalităţii şi imparţialităţii, iar, în funcţie de evoluţia situaţiei, în măsura în care vor fi primite informaţii oficiale cu privire la situaţia juridică, acestea vor fi analizate conform prevederilor legale în vigoare şi vor fi adoptate măsurile care se impun”, este mesajul instituţiei din care face parte poliţistul suspectat.

Editor : Bogdan Enache

