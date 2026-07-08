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Comisia Europeană dă în judecată România. Farmaciile sunt plătite cu mari întârzieri de CNAS, acuză Executivul UE

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curtea de justitie UE comisia europeana
Foto: Getty Images
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CE: Întârzierile sunt „sistemice și persistente” Ce reproșează Comisia Europeană

Comisia Europeană a decis, miercuri, să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), acuzând autoritățile că nu s-au asigurat că Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) plătește la timp farmaciile pentru medicamentele compensate. Potrivit Executivului european, întârzierile sunt „sistemice și persistente”, iar România nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de legislația europeană.

„Comisia Europeană a decis astăzi să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru faptul că nu s-a asigurat că CNAS efectuează plățile către operatorii de farmacii în termenele stabilite de Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE)”, se arată în comunicatul instituției.

CE: Întârzierile sunt „sistemice și persistente”

Potrivit Comisiei, legislația europeană prevede că instituțiile publice care furnizează servicii medicale trebuie să achite facturile în cel mult 60 de zile calendaristice.

„Comisia consideră că, în România, întârzierea efectuării plăților datorate operatorilor de farmacii este atât sistemică, cât și persistentă. (...) CNAS a depășit în mod constant acest termen la efectuarea plăților către farmaciile care furnizează medicamente pacienților. Întrucât nu s-a asigurat că CNAS efectuează plățile către operatorii de farmacii în termenul prevăzut, România și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul directivei”, precizează Executivul european.

Comisia amintește că a declanșat procedura de infringement în aprilie 2024, printr-o scrisoare de punere în întârziere, urmată de un aviz motivat în februarie 2025 și de un aviz motivat suplimentar în ianuarie 2026.

„Comisia consideră că eforturile depuse de autorități au fost, până în prezent, insuficiente. Prin urmare, Comisia trimite România în fața CJUE”, se mai arată în comunicat.

Ce reproșează Comisia Europeană

Executivul european avertizează că întârzierile la plată afectează întregul lanț de aprovizionare și competitivitatea companiilor.

„Întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și le afectează capacitatea de a inova și de a se dezvolta”, subliniază Comisia.

Instituția arată că farmaciile finanțează din propriile resurse achiziția medicamentelor, urmând să fie decontate ulterior de CNAS.

„Farmaciile joacă un rol esențial în acest sistem. Ele achiziționează medicamente de la producători și distribuitori pe propria cheltuială, apoi le distribuie pacienților în cadrul sistemului public național de asigurări de sănătate. Ulterior, CNAS le rambursează farmaciilor medicamentele eliberate. De fapt, farmaciile finanțează în prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie”, explică Executivul european.

Procedura a fost deschisă după plângerile formulate de asociații care reprezintă peste 500 de farmacii independente. Potrivit celor mai recente date furnizate Comisiei de autoritățile române, farmaciile își primesc banii, în medie, la 62-79 de zile după expirarea termenului legal de 60 de zile, ceea ce înseamnă întârzieri totale de până la aproape 140 de zile de la emiterea facturilor.

Editor : Ana Petrescu

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