Complicele cetăţeanului turc care a tras cu pistolul în Centrul Vechi a fost arestat

Un complice al cetăţeanului turc care a tras şase focuri cu un pistol cu muniție reală pe o terasă din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru complicitate la tentativă de omor calificat.

„La data de 25 august, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB) au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat de cetăţenie turcă în vârstă de 19 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la tentativă de omor calificat (cu premeditare), complicitate la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, complicitate la uz de armă fără drept şi complicitate la tulburarea ordinii şi liniştii publice”, se arată într-un comunicat remis marți de PTB.

Potrivit anchetatorilor, în urma unei înţelegeri prealabile, complicele l-a ajutat pe inculpatul arestat anterior în cauză, atât înainte, cât şi ulterior momentelor din data de 13 august, ora 04:30, când autorul a tras un foc de armă, în zona bulevardului I.C. Brătianu din Bucureşti, cu un pistol letal deţinut fără drept, în direcţia unor agenţi de pază ai unui local din centrul istoric.

„Complicele s-a întâlnit cu autorul şi l-a însoţit pe acesta în zona săvârşirii faptelor şi a preluat de la acesta bunuri care i-ar fi îngreunat scăparea, acordându-i în acest mod ajutor material şi moral. Ulterior, complicele l-a sprijinit moral pe autor şi, în baza unei înţelegeri prealabile, a efectuat activităţi menite să îngreuneze identificarea şi prinderea autorului care, la data de 20 august, în jurul orei 02:00, a tras şase focuri de armă, cu un pistol letal deţinut ilegal, în direcţia tavanului şi a persoanelor aflate pe terasa aceluiaşi local, fără a nimeri vreo persoană”, arată sursa citată.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar luni judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul Investigaţii Criminale şi Serviciul Grupuri Infracţionale Violente.

