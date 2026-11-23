Viorel Cerbu, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a prezentat la începutul săptămânii bilanțul primelor șase luni de mandat în fruntea parchetului anticorupție și a trasat direcțiile pentru următoarea perioadă.

„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora și în bani mutați prin mai multe țări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide.

De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câștigat în instanță contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în școli, în infrastructură”, este o declarație a procurorului-șef DNA, Viorel Cerbu, care însoțește raportul primelor șase luni de mandat la conducerea DNA.

În cifre, între aprilie și octombrie 2026, DNA a avut în lucru 4.603 de dosare, dintre care a a soluționat 1.315. În medie, fiecare procuror din DNA are 47 de dosare în lucru.

DNA amintește mai multe cazuri anchetate în această perioadă și subliniază că cele mai multe dosare lucrate „nu privesc o mită izolată, ci scheme organizate, cu oameni care colectează, oameni care decid și firme sau rude folosite ca paravan”.

„Păcură plătită din bugetul unui oraș, dar nelivrată. Mii de tone de fier vechi declarate drept ambalaje, ca să nu se plătească taxa de mediu. Un secretar general adjunct al Guvernului trimis în judecată pentru că și-ar fi folosit influența politică ca o firmă să obțină despăgubiri de circa 13 milioane de lei. Sunt doar trei dintre cele 18 cazuri pe care Direcția Națională Anticorupție le prezintă în raportul primelor luni ale noului mandat”, potrivit prezentării DNA.

În perioada următoare, DNA „își propune să caute banii din prima zi a anchetei, să lucreze într-o singură secție, cu mai puțini șefi, decizii mai rapide și oameni mutați acolo unde e cea mai mare nevoie și să folosească tehnologie modernă, inclusiv inteligență artificială, pentru a găsi mai repede drumul banilor prin mii de contracte și documente”.

Raportul complet al DNA poate fi consultat în integralitate aici.

Pe lângă DNA, și Parchetul General, dar și DIICOT au prezentat un raport similar. Mai multe detalii:

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Editor : M.G.