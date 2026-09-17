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Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă USR de Timiș, reţinută 24 de ore de EPPO, într-un dosar de fraude cu fonduri europene (surse)

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Foto: Digi24
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Fosta prefectă a judeţului Timiş, Cornelia Elena Micicoi (USR), a fost reţinută, joi, de procurorii Parchetului European (EPPO), potrivit unor surse judiciare, alături de alte cinci persoane. Ea este cercetată într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

Surse judiciare au declarat, joi, pentru News.ro, că fosta prefectă USR de Timiş, Cornelia Elena Micicoi, a fost reţinută 24 de ore de procurorii Parchetului European.

Alături de Cornelia Elena Micicoi, alte cinci persoane au fost reţinute în acelaşi dosar.

În luna iunie a acestui an, au avut loc descinderi ale procurorilor Parchetului European de la Timişoara şi ale poliţiştilor BCCOA acasă la Elena Micicoi, atunci prefect USR de Timiş.

Anchetatorii EPPO au verificat locuinţa Corneliei Elena Micicoi în cadrul unei ample anchete începute cu mai multe luni în urmă.

Dosarul vizează un caz de fraudă cu fonduri europene în care Cornelia Elena Micicoi ar fi implicată.

Potrivit unor surse, prejudiciul în acest dosar ar fi de câteva sute de mii de euro, bani ce ar fi trebuit să fie folosiţi pentru o serie de cursuri de formare pentru persoane defavorizate.

În acest dosar au fost făcute, în total, 11 percheziţii în Timiş, procurorii EPPO suspectând săvârşirea unor fapte precum: constituire de grup infracţional organizat, infracţiuni de fals şi obţinere ilegală de fonduri europene.

Tot în iunie, procurorii Parchetului European au descins şi la sediul asociaţiei pe care Micicoi a condus-o înainte de a deveni prefect.

În octombrie 2025, Cornelia Elena Micicoi a devenit prefect USR de Timiş, iar în iunie 2026 a demisionat din funcţie, în urma anchetei în care era cercetată.

Editor : Ș.R.

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