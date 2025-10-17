Corupție la Spitalul Militar Central: Alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA, pe lângă șefa Florentina Ioniță. Acuzațiile oficiale

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial pe 17 octombrie că urmărește penal 18 angajați ai Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, în dosarul de corupție pe fonduri europene. Reamintim că Florentina Ioniță, comandantul Spitalului, a fost plasată sub control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de lei.

DNA a anunțat oficial că Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, este acuzată de uzurparea funcției, abuz în serviciu (108 fapte) și complicitate la abuz în serviciu (108 fapte), confirmând informațiile transmise cu o zi în urmă de Digi24.ro.

Prejudiciul din acest dosar se ridică la 8,2 milioane de lei.

În același timp, DNA a menționat că 18 angajați ai Spitalului Militar Central sunt urmăriți penal în acest dosar.

Înafară de Colonelul Constantin Ștefani, ceilalți 17 au fost acuzați de complicitate la abuz în serviciu.

Colonel Constantin Ștefani , șef Ambulatoriu Clinic Integrat, acuzat de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

, șef Ambulatoriu Clinic Integrat, acuzat de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. General de brigadă Mariana Jinga , director general adjunct al Spitalului Militar Central;

, director general adjunct al Spitalului Militar Central; Colonel Dragoș-Constantin Glăvan, șef al Agenției Telemedicină, iar din 2025 era locțiitor al comandatului pentru probleme de stat major în cadrul Spitalului;

șef al Agenției Telemedicină, iar din 2025 era locțiitor al comandatului pentru probleme de stat major în cadrul Spitalului; Colonel Daniel-Octavian Costache, medic primar la cercetare-dezvoltare în cadrul Spitalului Militar Central;

medic primar la cercetare-dezvoltare în cadrul Spitalului Militar Central; Colonel Raluca-Simona Costache , șef Laborator Endoscopie;

, șef Laborator Endoscopie; Căpitan Andrei-Ionuț Gavrilă , medic primar Gastroenterologie;

, medic primar Gastroenterologie; Căpitan Maria-Mirela Chirvase, medic primar Gastroenterologie;

medic primar Gastroenterologie; Colonel (r.) Petre-Sorin Berbec , cadru militar activ între 2020 și 2023 la Spitalul Militar Central;

, cadru militar activ între 2020 și 2023 la Spitalul Militar Central; Colonel (r.) Oana-Magdalena Ciobanu , șef Birou Relații Publice la Spital;

, șef Birou Relații Publice la Spital; Colonel Ionel-Petruț Nuță , șef secție Gastroenterologie;

, șef secție Gastroenterologie; Locotenent - Colonel Lucian-Georges Eftimie , șef Serviciu Anatomie Patologică;

, șef Serviciu Anatomie Patologică; Colonel (r.) Ionuț Bazga , între 2020 și 2023 locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major;

, între 2020 și 2023 locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major; Colonel Gheorghe Dumitrescu , Director Financiar-Contabil;

, Director Financiar-Contabil; Colonel Lavinia-Diana Vasile , militar activ și șef Oficiu Resurse Umane la Spital;

, militar activ și șef Oficiu Resurse Umane la Spital; Colonel George Georgescu , între 2020 și 2022 șef Birou Juridic, iar ulterior șef Oficiu Direcția Generală Juridică;

, între 2020 și 2022 șef Birou Juridic, iar ulterior șef Oficiu Direcția Generală Juridică; Căpitan Anca-Andreea Împăratu , militar activ la structura de achiziții a Spitalului;

, militar activ la structura de achiziții a Spitalului; Colonel Florin-Gabriel Bacioi, șef Secție Farmaceutică;

Acuzațiile oficiale ale procurorilor DNA

Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță, ar fi aprobat fără să aibă acest drept statul de funcții pentru un program pe fonduri europene.

Este vorba de programul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale”, desfășurat între 2020 și 2023.

Prin aprobarea documentului în acest mod, potrivit surselor citate de Digi24.ro, s-ar fi inclus pe ea și pe alți 38 de experți în cadrul proiectului, deși ultimul cuvânt când vine vorba de aprobarea unor astfel de documente ar fi trebuit să îi revină ministrului Apărării sau șefului Statului Major al Apărării de la acea dată.

„În cadrul procedurii de selecție organizate în cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, inculpata Ioniță-Radu Florentina, în calitatea menționată anterior, ar fi dispus angajarea nelegală de experți pe diferite funcții aferente proiectului, în afara organigramei unității medicale”, a subliniat oficial și DNA.

Ulterior, după aprobarea documentelor din cadrul proiectului pe fonduri europene de către Florentina Ioniță, tot ea ar fi semnat și plata salariilor aferente proiectului către 18 angajați ai Spitalului Militar, în valoare de 4,5 milioane de lei (valoarea netă, prejudiciul este calculat la valoarea brută - 8,5 milioane - a salariilor).

Potrivit surselor judiciare, cadrelor MApN le este interzis să cumuleze funcții în acest gen de situații și obligația de a veghea asupra acestui fapt îi revenea tot comandantului Spitalului Militar Central, Florentina Ioniță, lucru pe care l-ar fi omis cu bună știință.

„Pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a evita în mod formal conflictul de interese, în legătură cu selecția inculpatei Ioniță-Radu Florentina, aceasta l-ar fi delegat pe suspectul Ștefani Constantin ca, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parțial pentru funcția de director științific, deținută de inculpată în cadrul proiectului european respectiv”, a explicat oficial parchetul anticorupție.

Practic, Florentina Ioniță ar fi ocupat, fără să aibă acest drept, și funcția de director științific în cadrul programului pe fonduri europene, și ar fi încercat să ascundă acest lucru.

Surse judiciare au mai precizat pentru Digi24.ro că Florentina Ioniță nici nu ar fi desfășurat vreo activitate științifică în acest proiect pe fonduri europene, deși ar fi încasat un salariu net de 211.668 lei.

„În realizarea acestor demersuri infracționale, inculpata Ioniță-Radu Florentina ar fi beneficiat și de ajutorul celorlalți 18 suspecți menționați la începutul comunicatului, care ar fi întocmit și semnat fișele individuale de pontaj, acestea fiind ulterior folosite în vederea ordonanțării la plată a drepturilor salariale aferente funcțiilor deținute în cadrul proiectului”, potrivit comunicatului oficial.

