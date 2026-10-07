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Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh, a fost reținut pentru amenințare în scop terorist

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Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh. Foto. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
DIICOT va cere arestarea preventivă pentru 30 de zile

Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, a fost reținut miercuri de DIICOT pentru amenințare în scop terorist în formă continuată. Procurorii îl acuză că a publicat mesaje de amenințare la adresa unor minorități etnice și religioase, dar și cu distrugerea unui lăcaș de cult din București.

Potrivit DIICOT, tânărul de 21 de ani ar fi publicat în mod repetat mesajele începând din octombrie 2025 și până în prezent. Anchetatorii susțin că amenințările ar fi fost motivate religios și ideologic.

„Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, din cursul lunii octombrie 2025 până în prezent, motivat religios și ideologic, inculpatul, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, a amenințat pe rețelele de socializare mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase cu săvârșirea unor acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora”, a transmis DIICOT.

Procurorii îl acuză și că ar fi amenințat cu distrugerea unui lăcaș de cult din București care aparține unei minorități.

„De asemenea, acesta a amenințat și cu distrugerea unui lăcaș de cult din municipiul București, ce aparține unei minorități, cu scopul de a intimida un segment al populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, se mai arată în comunicat.

DIICOT va cere arestarea preventivă pentru 30 de zile

Cosmin Tudoran a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii urmează să sesizeze Curtea de Apel București cu propunerea ca acesta să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații.

Tânărul a mai fost cercetat după ce, în august 2025, a lovit un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Acesta s-a filmat în timp ce îl lovea cu pumnul în față, l-a numit „invadator” și i-a cerut să plece din România. Victima a avut nevoie de una până la două zile de îngrijiri medicale.

La câteva secunde după agresiune, Tudoran a fost imobilizat de un polițist aflat în timpul liber, care a observat incidentul. În septembrie, tânărul a fost condamnat în primă instanță de Judecătoria Sectorului 2 la un an și opt luni de închisoare cu suspendare. Pedeapsa a rezultat după contopirea condamnării de un an și șase luni pentru lovire sau alte violențe cu cea de șase luni pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

A doua acuzație se referea la un videoclip distribuit în iunie 2025 pe o rețea de socializare. Potrivit datelor din dosar, materialul conținea simbolul Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler, alături de drapele pe care apărea svastica nazistă. Instanța l-a obligat pe Tudoran să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, să urmeze un tratament medical de specialitate și să îi plătească livratorului 3.000 de euro daune morale. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Editor : A.D.

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