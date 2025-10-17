Live TV

Crimă cu premeditare în Capitală. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei, arestați după ce au ucis-o pe mama fetei

O adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 20 de ani au fost arestați pentru crimă cu premeditare, după ce au ucis-o pe mama fetei, care se opunea relației lor. Anchetatorii spun că cei doi i-au pus victimei somnifere în băutură, apoi tânărul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă și a înjunghiat-o cu un cuțit, la îndemnul adolescentei. Trupul femeii a fost ascuns mai multe zile, apoi abandonat pe un câmp din județul Ilfov, unde a fost descoperit de autorități.

Dispariția femeii de 42 de ani a fost anunțată la Serviciul Investigații Criminale Sector 4 în 13 octombrie, după ce rudele au constatat că aceasta nu mai putea fi contactată de mai multe zile.

Crima a avut loc în noaptea de 25/26 septembrie, într-un imobil din Sectorul 4 al Capitalei.

„În timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia din municipiul București, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia”, informează, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

În cadrul anchetei, procurorii au stabilit că adolescenta și tânărul de 20 de ani aveau o relație cu care mama fetei nu era de acord, acesta fiind motivul pentru care adolescenta l-a convins pe partenerul ei că rezolvarea problemei era ca acesta să-i ucidă mama.

„În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acționat. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima. Cadavrul a rămas în locuință mai multe zile, timp în care inculpații au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic și îngropat pe un teren din jud. Ilfov, fiind descoperit de autorități în data de 16.10.2025, într-o avansată stare de putrefacție”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

