Cristela Georgescu, soția fostului candidat la Președinție Călin Georgescu, a postat un mesaj după ce Tribunalul Ilfov a amânat decizia privind arestul soțului ei, în care amintește că și Curtea de Apel Bucuresti are de judecat o cerere de arest privindu-l tot pe Călin Georgescu.

„Decizia Tribunalului Ilfov (TI) se amână pentru încă o zi. Atenție, oricare ar fi aceasta nu este definitivă. Adică va fi contestată de una dintre părți.

Vineri, 20 noiembrie se judecă la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) contestația DIICOT la hotararea Tribunalului București (TB) cu privire la decizia favorabila privind cererea de arest la domiciliu. Decizia CAB de vineri este definitiva.

1. Daca vineri CAB decide sa accepte contestatia DIICOT, atunci se va astepta judecarea contestatiei la decizia de maine a TI.

2. Daca vineri CAB decide sa respinga contestatia DIICOT, atunci decizia de maine a TI isi pierde obiectul, Calin va fi mutat in arest la domiciliu”, a scris Cristela Georgescu marți, pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, pe care o gestionează cât timp soțul ei se află în arest.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Judecătorii Tribunalului Ilfov vor decide miercuri, 18 noiembrie, dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată în dosarul DIICOT, în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro.

Măsura ar putea fi înlocuită cu arest la domiciliu sau cu cea a controlui judiciar. Decizia nu va fi definitivă.

Editor : B.P.