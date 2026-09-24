Cristian Pomohaci și un alt bărbat au fost arestați preventiv, la propunerea DIICOT, pentru pornografie infantilă. Fostul preot ar fi deținut și distribuit sute de fișiere foto și video cu minori în ipostaze sexuale explicite, potrivit procurorilor. Este al treilea dosar pe rol care îl vizează pe Cristian Pomohaci.

Cristian Pomohaci se afla deja în arest preventiv stabilit în alte două dosare, legate de exploatare sexuală (inclusiv exploatare de minori) și trafic de droguri.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între luna iulie 2017 și începutul lunii iunie 2026, un inculpat, în vârstă de 57 de ani, aflat în stare de arest preventiv într-o altă cauză, a produs, prin intermediul telefonului mobil, peste 60 de fișiere de tip foto și video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite”, potrivit DIICOT.

Procurorii mai arată că „majoritatea filmărilor și fotografiilor au fost realizate de către inculpat (adică de Cristian Pomohaci) când a întreținut acte și raporturi sexuale cu minori.

Potrivit DIICOT, pe lângă faptul că deținea materiale de pornografie infantilă, acesta le-ar fi și distribuit în mediul online.

În plus, pe trei telefoane care aparțineau lui Pomohaci, au fost găsite 286 de materiale foto și video cu minori în ipostaze sexuale explicite.

Editor : M.G.