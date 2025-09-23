Live TV

Cristian Popescu Piedone, chemat la audieri de procurorii din Ploiești: despre ce dosar e vorba și în ce calitate a fost citat

Data publicării:
cristian popescu piedone
Ionuț Stroe a mai spus că Piedone „are o mişcare scenică şi audienţe impresionante pe internet”, în timp ce Cătălin Cîrstoiu „are un bagaj de cunoştinţe, un proiect, are experienţă şi o bună reputaţie”. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Fostul preşedinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost citat, marţi, să se prezinte la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Surse judiciare a declarat pentru Agerpres că el a fost citat în calitate de martor în dosarul apei contaminate cu bacteria clostridium perfringens, de la Breaza.

La sfârşitul lunii aprilie, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat că apa livrată prin sistemul public de alimentare al oraşului Breaza este contaminată cu bacteria clostridium perfringens, conform rezultatelor analizelor efectuate de către specialişti.

„În urma rezultatelor buletinelor de analiză emise în data de 30 aprilie pentru probele de apă prelevate în data de 26 aprilie din reţeaua de distribuţie de apă potabilă din oraşul Breaza, se confirmă prezenţa bacteriei «clostridium perfringens»”, a transmis DSP Prahova.

Ulterior, operatorul regional de apă Hidro Prahova a fost amendat, cu 20.000 de lei, în luna mai, de către comisarii de la Protecţia Consumatorilor în urma depistării bacteriei clostridium perfringens în apa livrată în oraşul Breaza.

„Avându-se în vedere sesizările venite din partea cetăţenilor, precum şi informaţiile din spaţiul public, privind situaţia apei potabile furnizate în oraşul Breaza, judeţul Prahova de către Hidro Prahova SA, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Prahova a desfăşurat verificări, potrivit competenţelor legale, constatându-se următoarele: operatorul Hidro Prahova SA nu a respectat condiţiile asumate prin contractul de furnizare apă potabilă încheiat cu consumatorii privind parametrii de calitate a acesteia, fiind improprie consumului uman (lucru confirmat de analizele de laborator efectuate de către DSP Prahova). Faţă de acest aspect, operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 20.000 lei”, au transmis, la momentul respectiv, reprezentanţii CJPC Prahova.

