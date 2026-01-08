Cristinel Stanciu, director în Poliția Română și fost șef la IPJ Buzău, trimis în judecată pentru acces ilegal la sisteme informatice

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea de informaţii protejate de secretul bancar. Principalul inculpat este Stanciu Cristinel, comisar-şef de poliţie la data faptelor în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, ulterior director adjunct al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul IGPR.



Cristinel Stanciu este acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, precum şi de instigare la tentativă de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaţii confidenţiale.



În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi soţia sa, angajată a unei sucursale bancare, pentru acces ilegal la un sistem informatic, divulgarea de informaţii secrete de serviciu sau nepublice şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu erau destinate publicităţii.



Potrivit rechizitoriului, în perioada noiembrie 2023 – aprilie 2025, Stanciu ar fi determinat-o pe soţia sa să acceseze fără drept sistemele informatice ale băncii la care aceasta lucra, obţinând date despre persoane fizice şi societăţi comerciale.

Informaţiile, protejate de secretul bancar, ar fi fost utilizate în interesul a trei firme deţinute de familia inculpatului, pentru a obţine un avantaj competitiv în relaţiile comerciale.



Procurorii susţin că, prin folosirea acestor date confidenţiale, societăţile respective au eliminat riscul de a încheia contracte cu parteneri aflaţi în insolvenţă sau cu un grad ridicat de risc financiar.



De asemenea, o altă angajată a aceleiaşi bănci, a fost trimisă în judecată pentru acces ilegal la un sistem informatic, după ce, la solicitarea soţiei lui Cristinel Stanciu, ar fi obţinut fără drept informaţii legate de o solicitare oficială a DNA privind tranzacţiile financiare ale acestuia, în cadrul dosarului penal în care era cercetat.



Procurorii arată că datele respective ar fi fost folosite pentru a anticipa sau contracara posibile acţiuni judiciare.



Totodată, alte două persoane, fără calitate specială, sunt acuzaţi de mărturie mincinoasă, după ce ar fi făcut declaraţii neadevărate în timpul audierilor, cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei.



Dosarul va fi judecat de Tribunalul Bucureşti.

