Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară, într-o conferință de presă la Paris, referitor la criza din Justiție, că mai tebuie să discute cu 30 de magistrați care și au declarat dorința de a vorbi despre situația din sistem. Șeful statului a precizat că întâlnirile cu aceștia vor avea loc în cursul lunii ianuarie. Referitor la referendumul pe care l-a anunțat, Nicușor Dan a subliniat că această consultare a judecătorilor și procurorilor va fi organizată probabil tot în ianuarie.

Președintele a fost întrebat dacă va continua întâlnirile cu magistrații pentru a discuta problemele cu care aceștia se confruntă și când preconizează că va avea loc referendumul anunțat la sfârșitul anului trecut.

„Mai sunt cam 30 de magistrați care și-au exprimat intenția de a veni la discuții și cu care care am spus că ne întâlnim în ianuarie. O să facem asta, adică o să-i contactăm pe rând și o să vedem când putem să ne întâlnim cu ei. Pe acel referendum, consultare de care vorbeați, am zis că îl facem, îl facem. O să stabilim detaliile chiar zilele astea de început de an și probabil că în cursul lunii ianuarie îl facem”, a declarat Nicușor Dan.

Chestionat dacă se gândește să meargă la o ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, șeful statului a confirmat, dar a spus că mai așteaptă o serie de date înainte de merge la CSM.

„Cred că o să mergem împreună la o ședință CSM, dar încă aștept niște niște date pe pentru a o face”, a spus Nicușor Dan.

Instabilitatea statutului profesional al magistraților este principala problemă reclamată de cei 1.000 de magistrați care au răspuns la invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la consultări, au declarat, marți ,surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Potrivit acestora, în aceste zile se pregătesc „buletinele de vot” pentru referendumul în justiție anunțat de Nicușor Dan.

Magistrații care critică sistemul se plâng, de asemenea, de lipsa unor lideri care să-i reprezinte. Problemele invocate de aceștia par credibile, dar nu pot fi demonstrate cu probe, mai arată sursele menționate. Dacă va obține acordul lor, Administrația Prezidențială va publica extrase din scrisorile lor, potrivit acelorași surse.

În 21 decembrie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?, iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgenţă”.

El preciza că, în esenţă, concluzia sesizărilor primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

Potrivit lui Dan, „inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

Intenţia preşedintelui de a iniţia un referendum pe tema justiţiei a fost considerată neconstituţională de către Opoziţie, care a anunţat strângerea de semnături pentru suspendare.

