Consiliul Superior de Apărare a Țării (CSAT) discută în ședința de luni situația generată de decizia dată în urmă cu patru luni de Curtea de Apel București, prin care a stabilit în primă instanță că activitatea Romatsa ar putea fi suspendată timp de o lună. În paralel, Inspecția Judiciară a anunțat în aceeași zi că s-a autosesizat în acest caz.

Pe ordinea de zi a ședinței CSAT din 29 iunie se regăsește o discuție despre „implicaţiile pentru continuitatea serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru securitatea spaţiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigaţie aeriană”.

Decizia Curții de Apel București

CSAT abordează, practic, o decizie dată de Curtea de Apel în februarie 2026, într-un dosar în care mai multe persoane au dat în judecată Romatsa pentru discriminare.

Potrivit informațiilor din presă, este vorba de un proces deschis în urmă cu mai mulți ani, clarificat și de Consiliul pentru Combaterea Discriminării , atunci când Romatsa a fost amendată cu 50.000 de lei pentru că a limitat accesul candidaților calificați în detrimentul candidaților formați intern în cadrul Romatsa.

„Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, de către autorităţile emitente a certificatului de furnizor de servicii NUMĂR: CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se arată în decizia Curții de Apel București, din 27 februarie. Decizia din februarie nu era definitivă.

Ce transmitea Romatsa la acel moment

La acel moment, în 6 martie, Romatsa a anunțat că va ataca decizia cu recurs.

„La acest moment, activitatea ROMATSA se desfășoară în mod normal. Serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA în spațiul aerian național constituie servicii non-economice de interes general, legate de exercitarea atribuțiilor statului de control al traficului aerian, în conformitate cu Convenția ICAO și legislația europeană. Întrucât litigiul se află în curs de judecată, ROMATSA nu formulează comentarii suplimentare pe fondul cauzei”, arăta Romatsa, în 6 martie.

Inspecția Judiciară s-a autosesizat

În ziua în care CSAT discută efectele deciziei Curții de Apel București din februarie, Inspecția Judiciară a anunțat că a pornit o anchetă în acest sens.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii”, potrivit Inspecției Judiciare.

Editor : M.G.