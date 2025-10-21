Live TV

Exclusiv Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”

Data publicării:
Cseke Attila
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei / Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Reforma pensiilor magistraților este un subiect care preocupă major societatea din România, de aceea trebuie găsită metoda cea mai simplă și rapidă - inclusiv cea a organizării unui referendum - pentru ca legea să ajungă cât mai repede la președintele României și să fie promulgată, a declarat, în direct la Digi24, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Oamenii percep drept o inegalitate faptul că o categorie profesională sau mai multe categorii profesionale se pot pensiona cu mult mai rapid”, a punctat oficialul.

Reforma pensiilor magistraților trebuie dusă până la capăt, deoarece este „un subiect care preocupă societatea din România, este o preocupare a oamenilor, chiar dacă nu de fiecare zi”, a spus, la Digi24, ministrul Dezvoltării.

„Oamenii percep drept o inegalitate faptul că o categorie profesională sau mai multe categorii profesionale se pot pensiona cu mult mai rapid, mult mai repede decât vârsta normală general de pensionare. Faptul că au fost perioade în care o pensie putea să fie mai mare decât ultimul salariu net primit iarăși este perceput de către societate ca fiind o inegalitate și o incorectitudine și atunci este evident că acest subiect trebuie tratat cu maximă seriozitate”, a spus demnitarul.

Cseke Attila a adăugat că Guvernul trebuie categoric să continue lupta privind această reformă, după decizia de respingere a CCR.

„Această chestiune trebuie tranșată pentru că, încă o dată, este o preocupare majoră în societatea românească și atunci trebuie găsită modalitatea cea mai corectă, dar care este și cea mai rapidă, cu respectarea procedurilor care au fost impuse, înțeleg, în decizia Curții Constituționale. Și atunci dacă procedura cea mai simplă și corectă (...) este respectarea acelui termen impus de 30 de zile, atunci trebuie mers pe acel termen. Sigur, noi am propus și posibilitatea unui referendum, având în vedere această preocupare majoră a societății, pentru că vedem că societatea este preocupată de acest lucru”, a precizat ministrul.

Cseke Attila a subliniat, totodată, că legea trebuie să intre în vigoare și trebuie să ajungă la președinte pentru promogare. Trebuie văzut care este modalitatea cea mai simplă din acest punct de vedere și aceea trebuie aleasă. Și eu sunt sigur că coaliția și Guvernul vor alege cea mai bună modalitate și până la urmă această lege va intra în vigoare, pentru a se face dreptate”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
cseke attila face declaratii
Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila...
florin jianu govro
Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin...
Ultimele știri
Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene
Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”
Când va fi reluată furnizarea gazelor pentru clienții afectați de explozia de la blocul din Rahova. Anunțul Distrigaz
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Curtea Constituțională a României
Decizia CCR privind pensiile magistraților, criticată. Deputat UDMR: Nu a analizat conținutul / Senator PNL: Curtea se contrazice
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție”
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și data alegerilor din București, în discuție. Ce variante sunt pe masă
ciprian ciucu
Ciucu propune un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale. Când spune liberalul că ar putea avea loc
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a cerut rezilierea cu Legia Varşovia! Întâlnire decisivă cu şefii clubului. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”