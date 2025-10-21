Reforma pensiilor magistraților este un subiect care preocupă major societatea din România, de aceea trebuie găsită metoda cea mai simplă și rapidă - inclusiv cea a organizării unui referendum - pentru ca legea să ajungă cât mai repede la președintele României și să fie promulgată, a declarat, în direct la Digi24, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. „Oamenii percep drept o inegalitate faptul că o categorie profesională sau mai multe categorii profesionale se pot pensiona cu mult mai rapid”, a punctat oficialul.

Reforma pensiilor magistraților trebuie dusă până la capăt, deoarece este „un subiect care preocupă societatea din România, este o preocupare a oamenilor, chiar dacă nu de fiecare zi”, a spus, la Digi24, ministrul Dezvoltării.

„Oamenii percep drept o inegalitate faptul că o categorie profesională sau mai multe categorii profesionale se pot pensiona cu mult mai rapid, mult mai repede decât vârsta normală general de pensionare. Faptul că au fost perioade în care o pensie putea să fie mai mare decât ultimul salariu net primit iarăși este perceput de către societate ca fiind o inegalitate și o incorectitudine și atunci este evident că acest subiect trebuie tratat cu maximă seriozitate”, a spus demnitarul.

Cseke Attila a adăugat că Guvernul trebuie categoric să continue lupta privind această reformă, după decizia de respingere a CCR.

„Această chestiune trebuie tranșată pentru că, încă o dată, este o preocupare majoră în societatea românească și atunci trebuie găsită modalitatea cea mai corectă, dar care este și cea mai rapidă, cu respectarea procedurilor care au fost impuse, înțeleg, în decizia Curții Constituționale. Și atunci dacă procedura cea mai simplă și corectă (...) este respectarea acelui termen impus de 30 de zile, atunci trebuie mers pe acel termen. Sigur, noi am propus și posibilitatea unui referendum, având în vedere această preocupare majoră a societății, pentru că vedem că societatea este preocupată de acest lucru”, a precizat ministrul.

Cseke Attila a subliniat, totodată, că legea trebuie să intre în vigoare și trebuie să ajungă la președinte pentru promogare. Trebuie văzut care este modalitatea cea mai simplă din acest punct de vedere și aceea trebuie aleasă. Și eu sunt sigur că coaliția și Guvernul vor alege cea mai bună modalitate și până la urmă această lege va intra în vigoare, pentru a se face dreptate”.

