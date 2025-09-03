Live TV

CSM a sesizat Parchetul General pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraților. Cum i-a răspuns premierului Bolojan

sigla csm de la intrare in institutie
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cum îi răspunde CSM premierului Ilie Bolojan

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) în cazul mai multor mesaje postate pe rețelele de socializare, care au „instigat la săvârșirea unor infracțiuni grave împotriva magistraților și a membrilor familiilor acestora”. În același timp, CSM a demontat o afirmație a premierului Ilie Bolojan pe tema pensionării magistraților.

CSM a transmis, într-un comunicat publicat pe 3 septembrie, mai multe detalii după ce a reclamat existența unor „fapte de instigare publică” la adresa magistraților în mediul online.

În acest comunicat, forul magistraților a anunțat că a sesizat Parchetul General (PICCJ), solicitând „efectuarea de cercetări cu privire la mai multe mesaje publice prin care utilizatori ai rețelelor sociale au instigat la săvărșirea unor infracțiuni grave împotriva magistraților” și a familiilor acestora.

„Printe acestea, exemplificăm instigări explicite la violenţă fizică şi sexuală şi fapte de pedofilie îndreptate împotriva membrilor de familie ai unor judecători. Totodată, au fost identificate reacţii similare provenind de la alte persoane fizice, utilizatori ai reţelelor sociale, inclusiv în urma transmiterii unor mesaje private către magistraţi”, a adăugat Consiliul Superior al Magistraturii în comunicatul citat.

Cum îi răspunde CSM premierului Ilie Bolojan

În același timp, CSM a demontat o afirmație făcută de premierul Ilie Bolojan, care a transmis că „salariile magistraților sunt în cuantum de 4000-5000 de euro net/lunar, iar magistrații se pensionează la 48-49 de ani în România”.

CSM subliniază că salariul net al unui judecător de judecătorie (45% dintre judecători) sau al unui procuror de la un parchet de pe lângă judecătorie (48% dintre procurori) începe de la 6.990 de lei net (când e stagiar) și ajunge, după 20 de ani vechime, la 16.157 lei/net.

În cazul judecătorilor de tribunal și al procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunal, salariile pot ajunge la 17.934 de lei/net după 20 de ani vechime (CSM se rezumă la a spune că salarizarea „este superioară cu 11% celei de la nivelul juedcătoriilor”).

În cazul judecătorilor de curte de apel sau a procurorilor de laparchetele de pe lângă curțile de apel, salariile pot ajunge la  aproximativ 20.000 de lei după 20 de ani de vechime (CSM se rezumă la a spune că salarizarea „este superioară cu 13% celei de la nivelul tribunalelor”).

În același timp, CSM mai subliniază că, din 215.000 de pensii de serviciu la nivel național, „în jur de 5.000 sunt cele ale magistraților”, adică un procent de 4% din totalul acestora.

Totodată, forul superior al magistraților a mai subliniat că în prima parte a anului 2025, vârsta medie de pensionare a magistraților „se menține la 52 de ani”.

