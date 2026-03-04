Live TV

CSM a stabilit când va audia procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerile Parchetului General, DIICOT și DNA

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit calendarul interviurilor pe care urmează să le organizeze cu procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerile Parchetului General, DIICOT și DNA.

Interviurile încep săptămâna viitoare, pe 10 martie, și durează până pe 17 martie.

Primul interviu va avea loc pe 10 martie, începând cu ora 13:00, cu Codrin-Horațiu Miron, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef DIICOT.

Pe 11 martie au loc interviurile cu propunerile pentru cele două funcții de procurori-șefi adjuncți ale parchetului, Alex Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Pe 12 martie au loc interviurile cu propunerea de procuror general, Cristina Chiriac, începând cu ora 10:30, și cu propunerea pentru funcția de adjunct al procurorului general, Marius Voineag.

Pe 16 martie, secția pentru procurori a CSM îl va audia pe Ioan-Viorel Cerbu, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef al DNA.

Interviurile se încheie pe 17 martie, cu interviurile cu propunerile pentru cele două funcții de procurori-șefi adjuncți ai parchetului anticorupție, Marinela Mincă (de la 10:30) și Marius-Ionel Ștefan (13:00).

Consiliul Superior al Magistraturii va emite, ulterior, un aviz consultativ, iar propunerile vor ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan, care ia decizia finală de numire în funcție sau respingere a propunerii. 

