CSM a transmis prima analiză a chestionarului aplicat judecătorilor: 98% dintre respondenți au resimțit o campanie împotriva justiției

femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Peste 98% dintre judecătorii care au răspuns chestionarului online privind problemele justiției au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției, iar 67% dintre ei sunt de acord cu pozițiile publice ale Consiliului Superior al Magistraturii. Conform datelor centralizate, 192 de judecători au fost înlocuiți din completurile care judecau anumite cauze, dintre care 31 fără acordul lor prealabil, în timp ce 2.081 de judecători, adică 91,6%, nu au fost înlocuiţi.

CSM a publicat marți seară, 23 decembrie, prima analiză a răspunsurilor din chestionarul adresat judecătorilor. Chestionarul a inclus 20 de întrebări - 17 cu răspunsuri care pot fi centralizate automat și 3 cu răspunsuri deschise.

„În ceea ce priveşte aspectele referitoare la percepţia publică şi reacţiile instituţionale privind justiţia, 98,1% dintre judecători au răspuns că au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei. În ceea ce priveşte reacţiile publice ale CSM la campania publică desfăşurată 67% dintre respondenţi au indicat acordul faţă de aceste reacţii, 25% au exprimat o poziţie neutră, iar 8% au arătat că nu sunt de acord”, a transmis CSM într-un comunicat de presă.

Instituția apreciază că, potrivit datelor centralizate, reacţiile publice ale CSM au beneficiat de un nivel ridicat de susţinere în rândul judecătorilor, dezacordul fiind unul foarte redus raportat la numărul de respondenţi.

Referitor la problemele privind continuitatea completurilor, 8,4% dintre respondenţi (192) au arătat că au fost înlocuiţi, în timp ce 91,6% (2081) nu au fost înlocuiţi.

„Dintre cei care au fost înlocuiţi, 139 judecători au arătat că măsura a fost dispusă cu acordul acestora, în timp ce alţi 31 judecători au arătat au fost înlocuiţi fără acordul acestora. Un număr de 169 judecători au arătat că motivele invocate pentru măsură au fost legitime/justificate, în timp ce 16 au apreciat în sens contrar. Un singur respondent a apreciat că schimbarea a fost realizată cu scopul de a conduce la intervenirea prescripţiei răspunderii penale, în timp ce 159 judecători au răspuns în sens contrar”, a mai transmis CSM.

Conform CSM, trei judecători au arătat că au atacat actul administrativ în instanţă, în timp ce 71 de judecători au arătat că nu au formulat o astfel de acţiune.

Motivele invocate pentru necontestarea actului administrativ în instanţă pot fi grupate în următoarele categorii:

„Se poate concluziona, aşadar, că, deşi completurile de judecată au un caracter dinamic, existând numeroase situaţii în care judecătorii au fost înlocuiţi în complet ca urmare a unor motive obiective sau a unor raţiuni ce ţin de specializarea judecătorilor, cazurile în care aceste demersuri au fost criticate sub aspectul legalităţii sau oportunităţii sunt izolate, chiar punctuale, neputând fi generalizate sau calificate drept o problemă de natură sistemică”, a concluzionat conducerea CSM.

Amintim că 2.583 de judecători din România, reprezentând peste 56% din totalul celor în funcție, au răspuns chestionarului referitor la problemele din justiție, inițiat de CSM, iar aproape jumătate dintre aceștia au optat pentru anonimat pentru a-și expune părerea. CSM a anunțat că a fost cea mai mare consultare, gradul de participare depășindu-l pe cel de acum 7 ani.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a discutat, luni, la Palatul Cotroceni, despre problemele din sistemul juridic, cu mai mulți magistraţi care au fost de acord să-și expună public criticile la adresa Justiției. 

