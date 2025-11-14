Live TV

CSM acuză de „escaladare fără precedent” organizațiile civice care protestează la adresa șefei ÎCCJ. Reacția inițiatorilor mitingului

Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Critica instituțiilor publice e legitimă”

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii critică demersul a cinci organizații neguvernamentale de a protesta, vineri de la ora 18.30, în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa președintei instanței supreme, Lia Savonea. CSM cataloghează mitingul drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”. În replică, organizațiile non-guvernamentale au transmis că acțiunea lor „vizează strict conduita și acțiunile Liei Savonea”, cât și „modul în care aceasta și Elena Costache, șefa CSM, revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătorești”.

În comunicatul de presă, referitor la prescripţia răspunderii penale, judecătorii din CSM afirmă că nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunţarea deciziei CCR pe această temă.

„Aşadar, în loc să-şi asume consecinţele propriilor inacţiuni, reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor şi generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, susţin magistrații.

Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenția, în repetate rânduri, asupra „amplificării atitudinilor publice ostile față de magistrați, care au potențialul de a afecta încrederea publică în justiție și de a leza independența acesteia, cu atât mai mult cu cât sunt inițiate și orchestrate de factorul politic”, mai spune sursa citată.

„De dată recentă, ținta predilectă a acestor acțiuni iresponsabile a devenit Înalta Curte de Casație și Justiție, mai multe dintre deciziile pronunțate de instanța supremă fiind folosite ca prilej al unor așa-zise dezbateri în cadrul cărora sunt propagate informații false sau denaturate, astfel încât să genereze în societate o reacție emoțională puternică împotriva sistemului judiciar.

În acest context, demersul de contestare publică a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și a judecătorilor instanței supreme, anunțat de mai multe organizații nonguvernamentale, constituie o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar, incompatibilă cu independența justiției și cu rolul fundamental al acesteia în statul de drept. Efectul concertat al acțiunilor publice vizând autoritatea judecătorească depășește cu mult limitele unor pretinse critici constructive și dobândește caracterul unor presiuni fără precedent la adresa justiției”, conform documentului de presă.

Instanțele judecătorești au îndatorirea constituțională de a înfăptui justiția, sens în care acestora le revine obligația de a aplica legea și de a respecta deciziile Curții Constituționale, mai spune CSM.

„Instanțele nu pot să nesocotească cadrul normativ incident, pe care trebuie să-l aplice în litera și spiritul său, fără posibilitatea de a-l completa, întrucât s-ar substitui în mod nepermis altor puteri în stat. În acest context, este bine ca opinia publică să conștientizeze faptul că, de pildă, problematica prescripției răspunderii penale nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, așa cum era obligată de Legea fundamentală. Dimpotrivă, legiuitorul a ales să intervină abia după 4 ani, fapt care a perpetuat efectele unei legislații neconstituționale”, conform sursei menționate.

Așadar, precizează CSM, „în loc să-și asume consecințele propriilor inacțiuni, reprezentanții clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor și generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”.

„Independența judecătorilor nu poate constitui obiectul vreunei contestări publice și nu poate fi negociată. Subminarea justiției înseamnă dispariția statului de drept și întoarcerea la totalitarism”, conchide sursa amintită.

„Critica instituțiilor publice e legitimă”

Organizațiile civice Inițiativa România, Corupția ucide, Initiativa Timisoara, Rezistenta și Declic, care au anunțat protestul de vineri după-amiază din fața sediului ÎCCJ - „Ce face Lia cu Justiția din România?”, au transmis că acest demers „nu reprezintă un atac împotriva sistemului judiciar sau împotriva tuturor magistraților, așa cum a comunicat astăzi CSM”.

„Dimpotrivă, respectăm independența justiției și recunoaștem existența multor judecători integri, care își exercită profesia cu responsabilitate și profesionalism.
Protestul vizează strict conduita și acțiunile Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și modul în care aceasta și Elena Costache, șefa CSM, revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătorești”, arată punctul de vedere al celor cinci ONG care organizeaza mitingul de vineri postat pe pagina de Facebook Corupția Ucide.

Organizațiile neguvernamentale au adăugat că „aceștia nu vorbesc în numele corpului profesional, ci în numele unui grup restrâns aflat în vârful celor două instituții” și „critica instituțiilor publice și a persoanelor cu funcții de autoritate este legitimă într-o democrație și nu poate fi echivalată cu subminarea justiției”.

„Independența judecătorilor nu exclude responsabilitatea publică a celor aflați în funcții de conducere și nici dreptul societății de a reacționa atunci când deciziile sau comportamentele acestora afectează încrederea în sistemul judiciar”, mai spune postarea de pe rețeaua de socializare.

Organizațiile mai spus că demersul lor este „pașnic, transparent și democratic”.

„El exprimă preocuparea profundă a cetățenilor față de credibilitatea actului de justiție și solicită redarea integrității, transparenței și încrederii publice în instituțiile judiciare”, a conchis sursa citată.

