CSM anunță că va sesiza procurorii pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că, pe lângă manifestări „de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor” constatate în mediul online, „manifestări similare au avut loc chiar în sălile de judecată”. CSM anunţă că va sesiza organele de urmărire penală cu privire la toate incidentele raportate de instanţe şi parchete sau identificate online.

CSM continuă să reclame „campania de defăimare a magistraţilor iniţiată şi întreţinută de luări de poziţie repetate din zona factorului politic şi promovate intens în mass-media”, susţinând că aceasta are rolul de a „distrage atenţia de la problemele economice şi sociale cu care se confruntă societatea”, notează News.ro.



„Consiliul Superior al Magistraturii a semnalat insistent riscurile pe care le generează o astfel de abordare iresponsabilă. În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat şi a generat consecinţe greu de imaginat într-un stat de drept. Reţelele sociale abundă în luări de poziţie de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor, în sensul instigării directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc şi în incinta instanţelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecţie care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de CSM, luni după-amiază.



Oficialii CSM informează că instanţele de judecată şi parchetele au semnalat „numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepţională care tinde să se extindă, fiind fără precedent şi ameninţând integritatea fizică şi psihică a magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora”.



În acest context, CSM precizează că va reclama toate atacurile la adresa procurorilor, judecătorilor sau a membrilor familiilor acestora.



„Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanţe şi parchete, precum şi cu privire la cele identificate în mediul online, asigurând corpul magistraţilor că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecţia judecătorilor şi procurorilor”, se mai arată în documentul citat.



Magistraţii lansează un nou apel către „vectorii de comunicare publică atât din mediul politic, cât şi din afara acestuia”, cerându-le ”să manifeste responsabilitate în discursurile şi mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiţie nu ar mai exista”.

