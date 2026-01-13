CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători vacante

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) solicită public Guvernului României măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, aşa cum au fost adoptate în alte domenii de activitate. CSM anunţă că sunt vacante 751 de posturi de judecători, dintr-un total de puţin peste 5.000 de posturi, în unele judecătorii fiind efectiv un singur magistrat.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) solicită public Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026 potrivit art. XXII alin. (1) - (2) şi (4) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, astfel cum s-a procedat în alte domenii de activitate, precum domeniul sănătăţii sau educaţiei, realizarea actului de justiţie având o importanţă socială cel puţin egală”, a transmis, marţi, CSM, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în condiţiile unui deficit de judecători de aproximativ 15% în luna ianuarie 2026, fiind vacante 751 de posturi de judecător dintr-o schemă naţională de 5.070 de posturi, „buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate este grav afectată, în detrimentul cetăţenilor”.

„Dispoziţiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti. Adoptarea imediată a acestor măsuri se impune cu atât mai mult în contextul actual din sistemul judiciar, caracterizat de creşterea exponenţială a volumului de activitate, aspecte ignorate de puterea executivă, deşi Consiliul a semnalat public de mai multe ori situaţia resurselor umane şi a solicitat implementarea de măsuri legislative pentru ocuparea posturilor vacante”, au mai transmis reprezentanţii CSM.

Potrivit acestora, în condiţiile actuale, „caracterizate de instabilitatea statutului magistratului şi atacuri repetate la adresa corpului profesional din partea celorlalte puteri în stat şi a unor reprezentanţi mass-media, există riscul diminuării în continuare a numărului de judecători prin plecări voluntare din sistemul judiciar”.

„Astfel, instanţele din România se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca volum de activitate, în cursul anului 2025 fiind înregistrate aproximativ 3,6 milioane de dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti, care au fost gestionate în condiţiile unui deficit de judecători situat în jurul procentului de 20% pe tot parcursul anului de referinţă”, susţin reprezentanţii CSM.

Potrivit acestora, „trebuie conştientizat că potrivit statisticii întocmite de Consiliu, în România, 49 de judecătorii funcţionează în sistem de avarie, încărcătura pe judecător fiind în cazul multora dintre acestea peste încărcătura medie la nivel naţional”.

Astfel, dintr-o schemă aprobată de 4 - 5 posturi de judecător, în cadrul unora dintre aceste instanţe sunt efectiv în funcţie între 1 - 3 judecători, cu consecinţa afectării profunde a eficienţei actului de justiţie şi a duratei procedurilor derulate.

„Secţia pentru judecători solicită Guvernului României să îşi asume măsuri legislative concrete pentru a crea cadrul legal necesar acoperirii deficitului de judecători, întrucât pentru buna funcţionare a societăţii româneşti este esenţială eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, prin prioritizarea componentei de resurse umane, consecinţele deficitului de personal asupra dreptului constituţional al cetăţenilor de acces la justiţie într-un termen rezonabil fiind directe şi grave”, au mai transmis judecătorii.

