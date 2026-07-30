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CSM îi ia apărarea lui Marius Voineag, după jignirile aduse de Cristian Ghinea: Depășește cu mult libertatea de exprimare

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RAPORT DE ACTIVITATE DNA
Foto: Procurorul şef al DNA, Marius Voineag / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Secției pentru procurori, a intervenit pentru apărarea reputației profesionale a actualului adjunct al procurorului general, Marius Voineag, fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pe fondul unei jigniri adresate de senatorul USR, Cristian Ghinea.

Reacția Secției pentru procurori a CSM vine după ce, cu o zi în urmă, Cristian Ghinea a făcut mai multe afirmații la adresa lui Marius Voineag, în cadrul unui podcast în care este invitat permanent.

  • „Interceptările procurorilor din toată țara trec pe la acest ticălos Voineag care se lăuda că a primit o sabie cadou de la SRI. De ce folosea acest simbol falic Voineag? Ce înseamnă pentru un manelist ca el, un borfaș, un borfaș imobiliar care are incompatibilități în a face afaceri, atunci își investește banii în imobiliare, ceea ce înseamnă să urinezi pe spiritul legii (...) Este un borfaș, are o logică de manelist (...) Sunt niște giboni care se cred procurori (...)”, sunt declarațiile lui Cristian Ghinea la adresa lui Marius Voineag.

În acest context, în ședința din 30 iulie a Secției pentru procurori a CSM, s-a hotărât „apărarea reputației profesionale a domnului procuror Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

„Agresivitatea limbajului utilizat de domnul senator Cristian Ghinea la adresa domnului procuror, sub forma unor atacuri virulente şi ofensatoare, centrate pe discreditarea persoanei, depășește cu mult libertatea de exprimare și nu poate fi justificată în niciun moment de legitimitatea unui eventual interes public”, subliniază CSM.

Editor : M.G.

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