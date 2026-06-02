CSM: Proiectul noii legi a salarizării a fost iniţiat „cu încălcarea flagrantă” a Constituţiei

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, marţi, că proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice a fost iniţiat cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor constituţionale şi legale.

Consiliul Superior al Magistraturii arată că a transmis, marţi, către Ministerul Justiţiei, ca urmare a solicitării acestei instituţii, punctul de vedere formulat cu privire la proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice.

CSM a atras „ferm” atenţia asupra unor vicii de neconstituţionalitate - proiectul de lege a fost iniţiat „cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor constituţionale şi legale vizând legitimitatea Guvernului demis de a iniţia proiecte de lege”, iar includerea magistraţilor în proiectul de lege constituie o încălcare flagrantă a Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care, la art. 205 alin. (2) teza a II-a, prevede că „salarizarea judecătorilor şi a procurorilor se stabileşte prin legea specială privind salarizarea şi alte drepturi salariale în domeniul justiţiei”, potrivit unui comunicat de presă.

De asemenea, CSM punctează că independenţa justiţiei, consacrată expres de Constituţia României, presupune şi existenţa unor garanţii financiare adecvate şi stabile pentru judecători şi procurori, context în care salarizarea magistraţilor nu reprezintă doar expresia politicii statului în domeniul resurselor umane din Autoritatea judecătorească, ci, în principal, trebuie să asigure o garanţie veritabilă pentru independenţa justiţiei.

Totodată, Consiliul subliniază că, în flagrantă contradicţie cu exigenţele care decurg din documentele internaţionale şi din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, proiectul de lege „nesocoteşte grav” independenţa financiară a magistraţilor şi „subminează rolul de putere” în stat care revine autorităţii judecătoreşti.

Sursa citată mai precizează că reglementarea referitoare la „diferenţa salarială tranzitorie” este „ambiguă şi lipsită de previzibilitate”, contrar cerinţelor de calitate a legii prevăzute de art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţia României, republicată.

„Proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice este în vădită contradicţie cu Legea fundamentală şi statutul magistraţilor, astfel că nu poate fi promovat în forma propusă, iar singura opţiune normativă conformă cu cadrul legislativ actual este aceea în care salarizarea judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială, cu respectarea exigenţelor impuse de principiul independenţei justiţiei”, mai spune CSM.

