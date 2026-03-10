Live TV

CSM reclamă lipsa de personal: e nevoie de 850 de judecători. Mesaj pentru Guvern: „Nu pensiile blochează justiţia”

Data publicării:
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, marţi, un apel către Guvern, în care apreciază că nu pensiile blochează sistemul, ci lipsa de personal. CSM reclamă că lipsesc aproape 850 de judecători, un deficit de 15% şi peste 700 de asistenţi ai judecătorului, iar în ultimii ani, deşi s-au promis angajări, acestea nu au avut loc.

„Apel către Guvernul României! Nu pensiile blochează justiţia. Lipsa personalului blochează justiţia! Cetăţeanul suportă consecinţele!”, au transmis, marţi, reprezentanţii CSM, într-o postare pe Facebook.

CSM reclamă că lipsesc 849 de judecători, un deficit de 15%, şi afirmă că este nevoie de 712 asistenţi ai judecătorului.

„Legea ne dă dreptul în beneficiul justiţiabililor! 200 de grefieri/an promişi – ZERO angajaţi! În 6 ani s-au promis 600 de grefieri şi nu s-a dat nici măcar un grefier. siguraţi sedii corespunzătoare pentru OAMENI! Şi pentru JUSTIŢIE!”, a mai transmis CSM.

În 27 februarie, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor, apreciind că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”.

CSM s-a opus proiectului şi a emis un aviz negativ.

