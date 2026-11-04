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CSM respinge acţiunea disciplinară a Inspecţiei Judiciare împotriva fostului judecător Laurenţiu Beşu

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sigla csm de la intrare in institutie
Sigla CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a respins miercuri, ca neîntemeiată, acţiunea disciplinară a Inspecţiei Judiciare împotriva fostului judecător al Curţii de Apel Bucureşti Laurenţiu Beşu, în prezent procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu, care a apărut anul trecut în documentarul Recorder „Justiţie capturată”, fără identitate protejată, reclamând presupuse metode de influenţare a completurilor de judecată la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea CSM are drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

„Respinge acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtului Beşu Ionel Laurenţiu – fost judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti, în prezent procuror delegat în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. i) teza I din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ca neîntemeiată”, se arată în decizia luată miercuri de Secţia pentru Judecători în Materie Disciplinară a CSM, relatează News.ro.

Potrivit sursei citate, decizia are drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Într-o postare apărută pe pagina sa de Facebook după anunţarea deciziei CSM, procurorul Laurenţiu Beşu anunţă că acţiunea Inspecţiei Judiciare a fost respinsă, dar notează că în comunicatul de presă se arată că „s-a reţinut săvârşirea abaterii disciplinare, dar că nu este oportună aplicarea unei sancţiuni, întrucât, la acest moment”, are „calitatea de procuror”.

„O contradicţie între considerente şi dispozitiv! Fapta imputată nu este descrisă, pentru că nu există. În rezoluţia Inspecţiei Judiciare este redat un răspuns pe care l-am dat în interviu, iar acesta nu conţine niciun element care să vizeze secretul deliberării. Deşi, aparent, soluţia este legală, considerentele sunt nelegale şi le voi contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Mulţumesc mult doamnei Bogdana Orăşeanu, care m-a asistat pe parcursul procedurii şi a avut o prestaţie impecabilă! Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături şi m-au susţinut!”, afirmă Laurenţiu Beşu în postare.

În decembrie anul trecut, magistratul Laurenţiu Beşu declara că decizia de a activa ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a fost exclusiv a sa şi că nu a fost influenţat de nimeni să o ia, fiind vorba doar despre „momentul din viaţă” în care „vezi altfel lucrurile şi e bine să faci o schimbare”.

Numele judecătorului Laurenţiu Beşu a intrat în atenţia opiniei publice după ce a apărut în documentarul Recorder „Justiţie capturată”, fără identitate protejată, reclamând corupția din sistemul judiciar şi presupuse metode de influenţare a completurilor de judecată la Curtea de Apel Bucureşti.

Printre altele, magistratul a relatat că ar fi fost mutat prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu, la Curtea de Apel Bucureşti pentru că făcea parte din completul care judeca dosarul de corupţie al medicului Mircea Beuran, ulterior achitat definitiv. Beşu a mai susţinut că într-un alt dosar de corupţie, al lui Niculae Bădălău, a exprimat o opinie separată în privinţa unei contestaţii, în prima jumătate a acestui an, motiv pentru care nu i-a mai fost prelungită delegarea la Curtea de Apel Bucureşti.

În debutul conferinţei de presă organizate de Curtea de Apel Bucureşti după publicarea documentarului Recorder, judecătoarea Raluca Moroşanu a spus că susţine afirmaţiile colegului său, Laurenţiu Beşu, ea reclamând situaţia „toxică şi încordată” din instituţie.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel. (...),. Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, afirma Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Editor : M.B.

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